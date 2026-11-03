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«Важно понять, почему так много людей не участвовало в выборах» - Ринкевич открыл первое заседание нового Сейма 5 778

Политика
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич

Президент призвал депутатов Сейма не забывать о своих предвыборных обещаниях.

Сегодня к работе приступил Сейм 15-го созыва. По традиции, депутатов нового парламента напутствовал глава государства. Эдгар Ринкевич особо подчеркнул, что, увы, очень много граждан ЛР в последних выборах не участвовало и важно понять причины. Новых же парламентариев президент призвал не забывать о своих предвыборных обещаниях и о том, чего собственно желает народ. А народ хочет жить в безопасной, обеспеченной, справедливой стране.

Глава государства значительную часть своей речи посвятил сложной геополитической обстановке и предстоящей очень тяжелой зиме - энергоресурсы продолжают дорожать, усиливая экономические проблемы.

Ринкевич напомнил и об обязанности финансировать оборону в размере не менее 5% от ВВП.

Сразу после выступления главы государства каждый из новоизбранных депутатов с трибуны произнесет торжественное обещание. Сегодня на первое заседание пришли все 100 избранных депутатов.

После того, как все депутаты вступят в свои права, поставив подпись под текстом торжественного обещания, парламент приступит к выборам руководства Сейма.

Как ожидается, спикером Сейма может быть избран Эдвардс Смилтенс. Его замами, согласно обновленной информации из кулуаров власти, Раймондс Вейонис и Инара Мурниеце, секретарем президиума - Рамона Петравича, а ее замом - Антонина Ненашева.

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#выборы #Сейм #Латвия #безопасность #оборона #экономика #Эдгар Ринкевич #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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