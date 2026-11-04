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5 шагов до нового правительства Кулбергса - сколько еще ждать? Разъясняем ситуацию 1 437

Политика
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс

ФОТО: LETA

Премьер еще не теряет надежд сформировать правительство до 18-го ноября.

Как сообщал bb.lv, сегодня, в связи с началом полномочий нового Сейма, президент поручил Андрису Кулбергсу формирование нового правительства. Только с этого момента Кулбергс может вести официальные переговоры с потенциальными партнерами по будущей коалиции и правительству.

До утверждения правительства Кулбергсу нужно будет сделать 5 шагов.

Шаг первый - уже официальные консультации с избранными в парламент политическими силами по формированию правительства. Насколько можно понять, Кулбергс хочет провести второй круг переговоров с Национальным объединением, "Латвия на первом месте", "Прогрессивные" и "Новое Единство". Встречаться с депутатами объединения "Суверенная власть-Младолатыши" Кулбергс не планирует.

Второй шаг - по логике, не позднее 10 или 11 ноября новый-старый премьер должен уже определиться с моделью правительства, чтобы уже можно было перейти к обсуждению кандидатов в министры.

Таким образом, обсуждение состава правительства - это уже третий шаг. Хотя Кулбергс "грозился" объединить министерства, едва ли он успеет провести через Сейм соответствующие законодательные изменения. А значит пока ему придется предлагать Сейму полный состав правительства - с теми министерствами, которые записаны в Законе об устройстве Кабинета Министров. По традиции, премьер согласовывает с президентом (он же - Верховный главнокомандующий) кандидатуру министра обороны.

Четвертый шаг - кандидат в премьеры направляет президенту и председателю Сейма декларацию нового правительства и состав нового правительства.

Пятый шаг - Сейм на очередном или внеочередном пленарном заседании голосует за доверие новому правительству. Правительство считается утвержденным, если за него проголосовало большинство от присутствующих в зале депутатов. Теоретически, при явке в 51 депутат из 100, правительство может быть утверждено и одними депутатами фракции Объединенного списка - то есть тем же 41 депутатом.

По слухам, правительство может быть утверждено, если все пойдет гладко, на внеочередном заседании Сейма 16 или 17-го ноября.

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#выборы #президент #Сейм #Латвия #коалиция #министерства #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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