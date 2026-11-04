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Байба Браже отказалась от зарплаты в 4 330 евро в месяц. Но ненадолго 0 130

Политика
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Байба Браже.

Байба Браже.

Избранная в 15-й Сейм министр Байба Браже («Новое Единство») на время исполнения обязанностей министра иностранных дел в правительстве Андриса Кулбергса откажется от депутатской зарплаты.

С началом работы вновь избранного Сейма правительство под руководством Кулбергса официально ушло в отставку. Однако в соответствии с законом оно продолжит работу до утверждения парламентом нового кабинета министров, обеспечивая непрерывность государственных функций и преемственность начатой работы.

Новое правительство с прежним премьер-министров Кулбергсом ожидается к середине ноября. Шансы сохранить пост главы МИДа у Браже крайне невелики.

Таким образом, он вернется в Сейм, где будет получать депутатскую зарплату.

Кстати, в 2026 году депутат Сейма Латвии получает 4 330 евро в месяц до уплаты налогов.

По итогам выборов в 15-й Сейм «Объединённый список» получил 41 место в парламенте, партия «Латвия на первом месте» — 17, объединение партий «Суверенная власть / Союз младолатышей» — 15, Национальное объединение — десять, «Прогрессивные» — десять, а «Новое Единство» — семь мандатов.

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#парламент #новое единство #правительство латвии #Байба Браже
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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