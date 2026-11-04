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БЗС обещает не затягивать с допуском новых депутатов и министров к государственной тайне 0 15

Политика
Дата публикации: 04.11.2026
LETA
Изображение к статье: зал заседаний сейма
ФОТО: LETA

Бюро по защите Сатверсме (БЗС) обещает без промедления провести проверки депутатов 15-го Сейма и будущих министров для выдачи допуска к государственной тайне.

БЗС обещает не затягивать с проверкой новых депутатов и кандидатов в министры на соответствие требованиям для получения допуска к государственной тайне Рига, 4 ноября, ЛЕТА. Бюро по защите Сатверсме (БЗС) обещает без промедления провести проверки депутатов 15-го Сейма и будущих министров для выдачи допуска к государственной тайне.

Выдача специальных разрешений входит в компетенцию БЗС, поэтому бюро располагает необходимыми ресурсами для проведения проверок. Запросы нового состава Сейма и Кабинета министров будут рассматриваться в приоритетном порядке, сообщили в БЗС.

После получения запросов от Сейма и Государственной канцелярии бюро проведет проверки и предоставит ответы учреждениям в установленные законом сроки.

Согласно нормативным актам, проверка должна быть проведена в течение трех месяцев. Если по объективным причинам уложиться в этот срок невозможно, его можно продлить еще на три месяца.

Допуск к государственной тайне необходим лишь части депутатов Сейма, но обязателен для всех министров.

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#Рига #Сейм #БЗС #депутаты #безопасность #министры #LETA
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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