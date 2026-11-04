Бюро по защите Сатверсме (БЗС) обещает без промедления провести проверки депутатов 15-го Сейма и будущих министров для выдачи допуска к государственной тайне.

БЗС обещает не затягивать с проверкой новых депутатов и кандидатов в министры на соответствие требованиям для получения допуска к государственной тайне Рига, 4 ноября, ЛЕТА. Бюро по защите Сатверсме (БЗС) обещает без промедления провести проверки депутатов 15-го Сейма и будущих министров для выдачи допуска к государственной тайне.

Выдача специальных разрешений входит в компетенцию БЗС, поэтому бюро располагает необходимыми ресурсами для проведения проверок. Запросы нового состава Сейма и Кабинета министров будут рассматриваться в приоритетном порядке, сообщили в БЗС.

После получения запросов от Сейма и Государственной канцелярии бюро проведет проверки и предоставит ответы учреждениям в установленные законом сроки.

Согласно нормативным актам, проверка должна быть проведена в течение трех месяцев. Если по объективным причинам уложиться в этот срок невозможно, его можно продлить еще на три месяца.

Допуск к государственной тайне необходим лишь части депутатов Сейма, но обязателен для всех министров.