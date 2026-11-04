Около пятой части экономики Латвии по-прежнему находится в тени, а государство не предпринимает достаточно последовательных шагов, чтобы изменить ситуацию. По мнению профессора Арниса Сауки, даже частичное сокращение теневой экономики могло бы принести бюджету значительные дополнительные поступления. Однако властям зачастую проще брать кредиты, чем проводить сложные реформы.

Об этом председатель Государственной комиссии по конкурентоспособности рассказал в подкасте tv3.lv «Piķis un ģēvelis!».

Пятая часть экономики остается в тени

Незадекларированные доходы, зарплаты в конвертах, неофициальная занятость — все это продолжает оставаться серьезной проблемой для латвийской экономики. По оценке Арниса Сауки, много лет исследующего теневую экономику, ее масштабы по-прежнему составляют примерно 20% экономики страны.

При этом точно определить объем скрытых от государства доходов невозможно. Именно поэтому оценки теневой экономики всегда имеют определенную степень погрешности. Однако, по словам профессора, речь идет об огромных суммах.

«Это миллиарды. Это много, это огромные деньги», — подчеркнул Саука.

Он считает, что даже небольшое сокращение теневого сектора могло бы существенно улучшить финансовые возможности государства.

Даже десятая часть могла бы помочь бюджету

По мнению экономиста, Латвии необязательно сразу добиваться полного искоренения теневой экономики, чтобы получить ощутимый результат. Достаточно вывести из тени хотя бы часть скрытых доходов.

«Если бы нам удалось вывести из тени хотя бы десятую или двадцатую часть этих средств, это позволило бы покрыть расходы», — отметил профессор.

Дополнительные налоговые поступления могли бы использоваться для финансирования здравоохранения, образования, науки, обороны и системы внутренних дел.

Сам Саука признается, что лично предпочел бы направить больше средств на развитие науки, однако потребности есть практически во всех государственных сферах.

При этом важно учитывать, что объем теневой экономики не равен сумме недополученных налогов: дополнительные бюджетные поступления зависели бы от того, какие именно доходы удалось бы легализовать.

«Проще занять деньги, чем проводить реформы»

Одной из главных причин медленного сокращения теневой экономики Саука считает недостаточное внимание государства к этой проблеме. По его словам, борьба с неофициальными доходами и занятостью не стала настоящим политическим приоритетом.

«Нельзя сказать, что ничего не делается, но значительная часть всех этих мер уже исчерпала себя», — заявил профессор.

Он убежден, что для дальнейшего прогресса необходимы новые подходы. В частности, требуется более тесное сотрудничество между министерствами и государственными учреждениями, а также эффективный обмен информацией между различными системами.

Однако подобные изменения требуют времени, согласованной работы и политической воли. Саука отмечает, что государству нередко оказывается проще привлечь заемные средства, чем проводить реформы, результаты которых станут заметны лишь спустя годы.

Почему государственные приоритеты постоянно меняются

Еще одна проблема, на которую обратил внимание экономист, — непоследовательность государственной политики. По его наблюдениям, власти регулярно переключаются с одной актуальной темы на другую.

В разные периоды в центре внимания оказываются сокращение бюрократии, здравоохранение, образование или оборона. Однако долгосрочные задачи, требующие систематической работы, нередко отходят на второй план. В результате многие инициативы не доводятся до конца, а проблемы сохраняются.

Сокращение теневой экономики, считает Саука, невозможно обеспечить отдельными краткосрочными кампаниями. Для этого необходима последовательная политика на протяжении многих лет.

Кто должен заставить власти заняться проблемой

Профессор убежден, что ответственность за сокращение теневой экономики лежит не только на государственных учреждениях. Важную роль могут сыграть средства массовой информации, предпринимательские организации и отраслевые ассоциации. Именно они способны регулярно напоминать политикам о масштабах проблемы и необходимости конкретных решений.

По мнению Сауки, постоянное общественное внимание помогло бы не допустить ситуации, когда борьба с теневой экономикой вновь оказывается в конце списка государственных приоритетов.

Без системных изменений Латвии будет сложно добиться существенного сокращения неофициальной экономической деятельности и увеличить налоговые поступления, необходимые для финансирования государственных услуг.