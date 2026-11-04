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Депутата Сейма хотят наказать за русский язык в TikTok 2 1093

Политика
Дата публикации: 04.11.2026
LETA
Изображение к статье: Сейм Латвии

Председатель Сейма Эдвардс Смилтенс («Объединённый список») и остальные члены президиума парламента подготовили обращение в Комиссию по мандатам, этике и заявлениям с просьбой возбудить дело о нарушении депутатской этики в отношении Андрея Пагора («Суверенная власть» / «Младолатыши»). Причиной стало видео на русском языке, записанное депутатом в зале заседаний Сейма, сообщает LETA.

В первый рабочий день Сейма 15-го созыва Пагор опубликовал в TikTok видеоролик, в котором на русском языке рассказал о повестке первого парламентского заседания.

В тот же день он вместе с остальными депутатами принёс торжественную присягу и получил депутатские полномочия.

Сейчас видеозапись в аккаунте Пагора уже недоступна, однако её копии продолжают распространяться в социальных сетях.

По мнению председателя Сейма и членов президиума, действия депутата противоречат закреплённому в Конституции торжественному обещанию парламентария укреплять латышский язык как единственный государственный.

Кроме того, они усматривают нарушение пункта 18 Кодекса этики депутатов Сейма, который обязывает парламентариев в помещениях Сейма общаться между собой и с латвийским обществом на государственном языке, а также не допускать действий, способных поставить под сомнение значение латышского языка.

«Латышский язык — основа и ценность нашего государства, которую каждый депутат Сейма обязан уважать, чтить и укреплять. Обещание, данное народу Латвии, имеет не только юридическую, но и глубокую моральную силу», — заявил Смилтенс.

В обращении содержится просьба оценить действия Пагора и, если нарушение будет установлено, применить к нему санкции.

Авторы заявления подчёркивают, что депутаты обязаны поддерживать высокие стандарты политической культуры и укреплять доверие общества к парламенту.

Обращение подготовили председатель Сейма Эдвардс Смилтенс, его заместители Инара Мурниеце (Национальное объединение) и Раймондс Вейонис («Объединённый список»), секретарь Сейма Рамона Петравича («Латвия на первом месте») и заместитель секретаря Антонина Ненашева («Прогрессивные»).

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#Сейм #Латвия #депутаты #конституция #TikTok #латышский язык
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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