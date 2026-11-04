Вчера, после начала полномочий нового Сейма, премьер Андрис Кулбергс, в соответствии с Конституцией, заявил об отставке своего правительства. При этом отставное правительство продолжит исполнять свои обязанности до момента утверждения нового правительства.

Политолог Юргис Лиепниекс пришел к выводу, что отставное правительство уже не способно полноценно работать - министр юстиции Эдвардс Смилтенс перешел на должность спикера Сейма, а министр финансов Марис Кучинскис возглавил парламентскую фракцию Объединенного списка.

"Так что у нас с сегодняшнего дня нет в правительстве министров юстиции и финансов. Именно тех двух министров, согласование которых необходимо до любого решения правительства.

Министр здоровья заявил об уходе из политики, остальные министры не знают, сколько еще останутся. Скажем как есть - это правительство недееспособное, а новое еще даже не на горизонте.

Таков этот новый стиль - топтание на месте, неопределенность, парализация работы."