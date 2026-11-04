Здание Кабинета Министров
Политолог Юргис Лиепниекс рассказал "о новом стиле" политиков.
Вчера, после начала полномочий нового Сейма, премьер Андрис Кулбергс, в соответствии с Конституцией, заявил об отставке своего правительства. При этом отставное правительство продолжит исполнять свои обязанности до момента утверждения нового правительства.
Политолог Юргис Лиепниекс пришел к выводу, что отставное правительство уже не способно полноценно работать - министр юстиции Эдвардс Смилтенс перешел на должность спикера Сейма, а министр финансов Марис Кучинскис возглавил парламентскую фракцию Объединенного списка.
"Так что у нас с сегодняшнего дня нет в правительстве министров юстиции и финансов. Именно тех двух министров, согласование которых необходимо до любого решения правительства.
Министр здоровья заявил об уходе из политики, остальные министры не знают, сколько еще останутся. Скажем как есть - это правительство недееспособное, а новое еще даже не на горизонте.
Таков этот новый стиль - топтание на месте, неопределенность, парализация работы."
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