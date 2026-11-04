В Латвии планируют ужесточить требования безопасности при подключении электростанций и систем накопления энергии к магистральной электросети. Проверять будут не только владельцев объектов, но и производителей программного обеспечения и систем управления. В некоторых случаях подключение смогут запретить, а уже работающее оборудование — отключить от сети.
В Латвии готовятся ввести дополнительные требования к кибербезопасности и национальной безопасности для объектов, подключаемых к системе передачи электроэнергии.
Соответствующие поправки к Закону о рынке электроэнергии разработало Министерство климата и энергетики. Как сообщает агентство LETA, законопроект планируется рассмотреть на заседании Кабинета министров в пятницу, 6 ноября.
Изменения затронут производителей электроэнергии, операторов систем ее накопления и конечных потребителей, которые подают заявки на подключение оборудования к магистральной сети.
Проверят владельцев и происхождение систем управления
Согласно законопроекту, оператор системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls (AST) должен будет разработать и опубликовать требования к кибербезопасности информационных систем и систем управления энергетическим оборудованием.
При подаче заявки на подключение предприятиям придется раскрывать дополнительную информацию, в том числе:
- страну регистрации компании и структуру ее управления;
- гражданство членов правления и совета;
- сведения о владельцах долей капитала и истинных выгодоприобретателях;
- страну регистрации производителей информационных систем и систем управления подключаемого оборудования.
Таким образом, проверка будет касаться не только самого энергетического объекта, но и того, кто им владеет и кто производит системы, отвечающие за его управление.
Оборудование из каких стран разрешат подключать?
Законопроект предусматривает ограничения по странам регистрации заявителей, операторов оборудования и производителей информационных систем и систем управления.
Они должны быть зарегистрированы в государствах, входящих в одну из предусмотренных категорий:
- страны НАТО;
- государства Европейского союза;
- страны Европейской ассоциации свободной торговли;
- государства Индо-Тихоокеанского региона, сотрудничающие с НАТО.
Для физических лиц предусмотрено требование о гражданстве соответствующих государств. Если заявитель или производитель систем управления не соответствует установленным условиям, AST будет обязан отказать в подключении оборудования.
Отказ также последует, если заявитель не представит необходимые документы или сведения.
Оборудование смогут отключать по заключению спецслужб
Отдельный механизм предусмотрен для случаев, когда возникают сомнения в достоверности предоставленной информации или ее соответствии интересам национальной безопасности. Если у AST появятся обоснованные подозрения, оператор будет обязан обратиться за заключением в компетентное учреждение государственной безопасности.
Если спецслужба установит, что производитель электроэнергии, оператор накопителя или конечный потребитель представляет угрозу национальной безопасности Латвии, AST должен будет отказать в подключении. Если оборудование уже подключено к сети, его смогут отключить.
Кроме того, AST получит право отказывать в подключении объектов, которые не выполняют установленные оператором требования к кибербезопасности.
Когда новые требования вступят в силу?
Законопроект предусматривает переходный период, чтобы предприятия могли подготовиться к изменениям. После вступления соответствующей нормы в силу AST получит шесть месяцев на разработку и публикацию новых требований к кибербезопасности.
Для действующих и ранее согласованных объектов предусмотрены отдельные условия.
|Категория оборудования
|Предусмотренный срок или условие
|Новые подключения
|По новым правилам после вступления соответствующих норм в силу
|Объекты, которым технические требования выданы ранее
|Возможность подключения независимо от страны регистрации производителей систем управления
|Уже подключенное оборудование, требующее замены или существенной модернизации систем
|До 31 декабря 2029 года
|Остальные операторы, подпадающие под соответствующие переходные положения
|До 31 декабря 2027 года
Таким образом, новые ограничения не предполагают немедленного отключения всего оборудования, которое не соответствует будущим требованиям.
Новые правила затронут и трансграничные электростанции
Поправки регулируют также подключение объектов по производству и накоплению электроэнергии, расположенных одновременно на территории Латвии и другого государства ЕС. Для получения разрешения на эксплуатацию таких объектов потребуется представить дополнительные документы, подтверждающие соблюдение требований обеих стран.
В частности, Государственная служба окружающей среды Латвии должна будет получить заключение компетентного учреждения другой страны ЕС о соответствии проекта ее требованиям в области оценки воздействия на окружающую среду. Также понадобятся документы о правах на недвижимость за пределами Латвии, где будет размещаться оборудование.
Перед началом эксплуатации потребуется подтвердить соответствие объекта требованиям другой страны в области строительства и государственной безопасности.
Если трансграничную установку планируется подключить к электросети соседнего государства, заключение о соблюдении латвийских нормативных требований будет выдавать Государственная служба окружающей среды.
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