В Латвии планируют ужесточить требования безопасности при подключении электростанций и систем накопления энергии к магистральной электросети. Проверять будут не только владельцев объектов, но и производителей программного обеспечения и систем управления. В некоторых случаях подключение смогут запретить, а уже работающее оборудование — отключить от сети.

В Латвии готовятся ввести дополнительные требования к кибербезопасности и национальной безопасности для объектов, подключаемых к системе передачи электроэнергии.

Соответствующие поправки к Закону о рынке электроэнергии разработало Министерство климата и энергетики. Как сообщает агентство LETA, законопроект планируется рассмотреть на заседании Кабинета министров в пятницу, 6 ноября.

Изменения затронут производителей электроэнергии, операторов систем ее накопления и конечных потребителей, которые подают заявки на подключение оборудования к магистральной сети.

Проверят владельцев и происхождение систем управления

Согласно законопроекту, оператор системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls (AST) должен будет разработать и опубликовать требования к кибербезопасности информационных систем и систем управления энергетическим оборудованием.

При подаче заявки на подключение предприятиям придется раскрывать дополнительную информацию, в том числе:

страну регистрации компании и структуру ее управления;

гражданство членов правления и совета;

сведения о владельцах долей капитала и истинных выгодоприобретателях;

страну регистрации производителей информационных систем и систем управления подключаемого оборудования.

Таким образом, проверка будет касаться не только самого энергетического объекта, но и того, кто им владеет и кто производит системы, отвечающие за его управление.

Оборудование из каких стран разрешат подключать?

Законопроект предусматривает ограничения по странам регистрации заявителей, операторов оборудования и производителей информационных систем и систем управления.

Они должны быть зарегистрированы в государствах, входящих в одну из предусмотренных категорий:

страны НАТО;

государства Европейского союза;

страны Европейской ассоциации свободной торговли;

государства Индо-Тихоокеанского региона, сотрудничающие с НАТО.

Для физических лиц предусмотрено требование о гражданстве соответствующих государств. Если заявитель или производитель систем управления не соответствует установленным условиям, AST будет обязан отказать в подключении оборудования.

Отказ также последует, если заявитель не представит необходимые документы или сведения.

Оборудование смогут отключать по заключению спецслужб

Отдельный механизм предусмотрен для случаев, когда возникают сомнения в достоверности предоставленной информации или ее соответствии интересам национальной безопасности. Если у AST появятся обоснованные подозрения, оператор будет обязан обратиться за заключением в компетентное учреждение государственной безопасности.

Если спецслужба установит, что производитель электроэнергии, оператор накопителя или конечный потребитель представляет угрозу национальной безопасности Латвии, AST должен будет отказать в подключении. Если оборудование уже подключено к сети, его смогут отключить.

Кроме того, AST получит право отказывать в подключении объектов, которые не выполняют установленные оператором требования к кибербезопасности.

Когда новые требования вступят в силу?

Законопроект предусматривает переходный период, чтобы предприятия могли подготовиться к изменениям. После вступления соответствующей нормы в силу AST получит шесть месяцев на разработку и публикацию новых требований к кибербезопасности.

Для действующих и ранее согласованных объектов предусмотрены отдельные условия.

Категория оборудования Предусмотренный срок или условие Новые подключения По новым правилам после вступления соответствующих норм в силу Объекты, которым технические требования выданы ранее Возможность подключения независимо от страны регистрации производителей систем управления Уже подключенное оборудование, требующее замены или существенной модернизации систем До 31 декабря 2029 года Остальные операторы, подпадающие под соответствующие переходные положения До 31 декабря 2027 года

Таким образом, новые ограничения не предполагают немедленного отключения всего оборудования, которое не соответствует будущим требованиям.

Новые правила затронут и трансграничные электростанции

Поправки регулируют также подключение объектов по производству и накоплению электроэнергии, расположенных одновременно на территории Латвии и другого государства ЕС. Для получения разрешения на эксплуатацию таких объектов потребуется представить дополнительные документы, подтверждающие соблюдение требований обеих стран.

В частности, Государственная служба окружающей среды Латвии должна будет получить заключение компетентного учреждения другой страны ЕС о соответствии проекта ее требованиям в области оценки воздействия на окружающую среду. Также понадобятся документы о правах на недвижимость за пределами Латвии, где будет размещаться оборудование.

Перед началом эксплуатации потребуется подтвердить соответствие объекта требованиям другой страны в области строительства и государственной безопасности.

Если трансграничную установку планируется подключить к электросети соседнего государства, заключение о соблюдении латвийских нормативных требований будет выдавать Государственная служба окружающей среды.