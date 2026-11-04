Президент Латвии Эдгар Ринкевич в среду, 4 ноября, официально поручил Андрису Кулбергсу («Объединенный список») сформировать новое правительство. После выборов в 15-й Сейм его партия получила 41 депутатский мандат, однако для парламентского большинства потребуется поддержка других политических сил.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в среду, 4 ноября, официально выдвинул Андриса Кулбергса («Объединенный список») кандидатом на пост премьер-министра и поручил ему сформировать новый Кабинет министров. Об этом сообщает агентство LETA.

Решение президента было ожидаемым. Еще в начале октября, после парламентских выборов, Ринкевич заявил, что формирование следующего правительства следует доверить Кулбергсу.

Однако официально выдвинуть кандидата на должность главы правительства президент мог только после сложения полномочий предыдущим Кабинетом министров.

Прежнее правительство сложило полномочия

Во вторник, 3 ноября, состоялось первое заседание Сейма 15-го созыва. После его завершения правительство под руководством Андриса Кулбергса объявило о сложении полномочий. Это предусмотренная законодательством процедура, связанная с началом работы нового состава парламента.

При этом прежний Кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности до утверждения нового правительства, обеспечивая непрерывность государственного управления.

Теперь Кулбергсу предстоит провести переговоры с парламентскими партиями, согласовать состав коалиции и программу будущего правительства.

Как распределились места в новом Сейме?

По итогам парламентских выборов «Объединенный список» получил 41 из 100 депутатских мандатов.

Остальные места распределились между пятью политическими силами.

Партия Мандаты «Объединенный список» 41 «Латвия на первом месте» 17 «Суверенная власть» / «Младолатыши» 15 Национальное объединение 10 «Прогрессивные» 10 «Новое Единство» 7 Всего 100

Для получения парламентского большинства необходима поддержка как минимум 51 депутата.

Таким образом, «Объединенный список» не располагает достаточным количеством мандатов, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

Что будет дальше?

После получения президентского поручения Кулбергсу предстоит договориться с потенциальными партнерами о формировании коалиции, распределении министерских портфелей и основных направлениях государственной политики.

Само поручение президента еще не означает автоматического утверждения Кулбергса премьер-министром. Новое правительство сможет приступить к работе после того, как Сейм выразит ему доверие.

До этого обязанности продолжит исполнять прежний Кабинет министров.

Как уже сообщал BB.lv, правительство Андриса Кулбергса не успело завершить 53 из 185 задач, включенных в план его работы. Среди них — поддержка энергоемких предприятий, финансирование школьного питания и повышение зарплат педагогов.