В контексте безопасности стран Балтии после промежуточных выборов в США существенных изменений не ожидается, поскольку в вопросах сдерживания России интересы республиканцев и демократов совпадают.

Такую оценку в комментарии агентству LETA, анализируя предварительные результаты промежуточных выборов в США, дал старший научный сотрудник Латвийского института внешней политики Сандиc Шрадерс.

По мнению Шрадерса, поддержка стран Балтии со стороны США была стабильной и неизменной, несмотря на то что внешняя политика США при президенте Дональде Трампе отличается непоследовательностью и непредсказуемостью.

Научный сотрудник указал, что, какой бы напряжённой ни была ситуация с американским бюджетом и как бы стремительно ни рос внешний долг США, Трамп и американская администрация не исключили из бюджета помощь в рамках Инициативы по безопасности стран Балтии (Baltic Security Initiative), обеспечивающей военную поддержку США Латвии, Литве и Эстонии.

Не всем так повезло. Шрадерс отметил, что США пересмотрели поддержку таких партнёров, как Тайвань, благодаря которому Америка сохраняет лидирующие позиции в сфере технологий.

Кроме того, американский президент пересмотрел поддержку Израиля — стратегического партнёра США, располагающего одним из крупнейших лобби в Америке.

Сотрудник из Латвии также упомянул дискуссии о передислокации американских военнослужащих в Европе.

Шрадерс признал, что во внешней политике Трамп вёл себя непредсказуемо, из-за чего некоторые союзники пришли к выводу, что американская внешняя политика при нём непоследовательна и не все партнёры могут рассчитывать на поддержку США в долгосрочной перспективе.

В качестве примера исследователь привёл Украину и отношение Трампа к безопасности Европы, которая в настоящее время во многом зависит именно от Украины.

По оценке Шрадерса, непредсказуемым Трамп был и в отношении Ближнего Востока. Президент США начал войну, которую трудно или даже невозможно завершить, поскольку Иран — большая страна с населением 90 миллионов человек и различными группами интересов, что делает его влиятельным игроком в регионе. Шрадерс подчеркнул, что Европа не может полагаться исключительно на поддержку США. Он выделил три сферы, в которых Европа фундаментально зависит от Америки: системы связи и спутниковые возможности, кибернетическое сдерживание и ядерное сдерживание.

Отметим, что не все разделяют благодушия Шрадерса. Как сообщал bb.lv, в Германии считают, что после промежуточных выборов Трамп может стать еще опаснее для Европы.