Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия готова принять больше солдат союзников - Браже в Нидерландах 2 224

Политика
Дата публикации: 04.11.2026
LETA
Изображение к статье: Браже
ФОТО: LETA

Латвия готова принять больше союзных войск и предоставить условия для тестирования новых военных технологий, заявила министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") во время рабочего визита в Нидерланды, где в среду посетила Командование объединенными силами НАТО в Брюнсюме.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел, в центре визита были укрепление восточного фланга НАТО и противовоздушной обороны, дальнейшая поддержка Украины и усиление давления на Россию. Также обсуждались безопасность на Ближнем Востоке и трансатлантическое сотрудничество.

В Брюнсюме Браже встретилась с командующим объединенными силами НАТО генералом Инго Герхарцем. Министр подчеркнула необходимость укрепления восточной границы Латвии и наращивания потенциала противовоздушной обороны. Она также поблагодарила Нидерланды за вклад в безопасность восточного фланга альянса, в том числе за участие германо-нидерландского корпуса в тактическом командовании сухопутными силами НАТО в Латвии и Эстонии, а также отметила роль США и Канады в укреплении безопасности стран Балтии.

Кроме того, Браже приняла участие в неформальной встрече министров иностранных дел, организованной главами МИД Нидерландов и Германии Томом Берендсеном и Йоханном Вадефулем.

Обсуждая войну России против Украины, министр призвала к продолжению всесторонней поддержки Киева с особым вниманием к устойчивости энергетической инфраструктуры и противовоздушной обороне перед зимой. Она также выступила за усиление санкционного давления на Россию и недопущение ее участия в международных спортивных и культурных мероприятиях.

В ходе обсуждения ситуации на Ближнем Востоке министры затронули усилия по урегулированию ситуации в Ормузском проливе и прекращению конфликта в Газе. Браже подтвердила поддержку мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств.

Также обсуждались роль США в европейской безопасности и новый формат стратегического партнерства ЕС и Канады. Браже подчеркнула, что США и тесное трансатлантическое сотрудничество остаются незаменимой основой безопасности Европы.

×
#НАТО #ближний восток #Нидерланды #Украина #Латвия #безопасность #Байба Браже #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ринкевич
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Изображение к статье: зал заседаний сейма
Изображение к статье: Батарея центрального отопления

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пентагон
В мире
33
Изображение к статье: беспилотник типа «Герань»
Наша Латвия
6
Изображение к статье: карта востока Латвии
Наша Латвия
5
Изображение к статье: истребители НАТО в Латвии
Наша Латвия
5
Изображение к статье: Тревога
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Алексус Гринкевич
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Пентагон
В мире
33
Изображение к статье: беспилотник типа «Герань»
Наша Латвия
6
Изображение к статье: карта востока Латвии
Наша Латвия
5

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео