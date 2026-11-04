Латвия готова принять больше союзных войск и предоставить условия для тестирования новых военных технологий, заявила министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") во время рабочего визита в Нидерланды, где в среду посетила Командование объединенными силами НАТО в Брюнсюме.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел, в центре визита были укрепление восточного фланга НАТО и противовоздушной обороны, дальнейшая поддержка Украины и усиление давления на Россию. Также обсуждались безопасность на Ближнем Востоке и трансатлантическое сотрудничество.

В Брюнсюме Браже встретилась с командующим объединенными силами НАТО генералом Инго Герхарцем. Министр подчеркнула необходимость укрепления восточной границы Латвии и наращивания потенциала противовоздушной обороны. Она также поблагодарила Нидерланды за вклад в безопасность восточного фланга альянса, в том числе за участие германо-нидерландского корпуса в тактическом командовании сухопутными силами НАТО в Латвии и Эстонии, а также отметила роль США и Канады в укреплении безопасности стран Балтии.

Кроме того, Браже приняла участие в неформальной встрече министров иностранных дел, организованной главами МИД Нидерландов и Германии Томом Берендсеном и Йоханном Вадефулем.

Обсуждая войну России против Украины, министр призвала к продолжению всесторонней поддержки Киева с особым вниманием к устойчивости энергетической инфраструктуры и противовоздушной обороне перед зимой. Она также выступила за усиление санкционного давления на Россию и недопущение ее участия в международных спортивных и культурных мероприятиях.

В ходе обсуждения ситуации на Ближнем Востоке министры затронули усилия по урегулированию ситуации в Ормузском проливе и прекращению конфликта в Газе. Браже подтвердила поддержку мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств.

Также обсуждались роль США в европейской безопасности и новый формат стратегического партнерства ЕС и Канады. Браже подчеркнула, что США и тесное трансатлантическое сотрудничество остаются незаменимой основой безопасности Европы.