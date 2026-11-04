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Министры от Нацобъединения на время откажутся от депутатской зарплаты, министерская больше 0 69

Политика
Дата публикации: 04.11.2026
LETA
Изображение к статье: В Сейме Латвии
ФОТО: LETA

Избранные в 15-й Сейм министры от Национального объединения на время, пока они будут занимать министерские посты в правительстве Андриса Кулбергса, откажутся от депутатской зарплаты. Напомним, чо министерская зарплата больше.

Как сообщила агентству ЛЕТА депутат 15-го Сейма, министр образования и науки Илзе Индриксоне (Нацобъединение), она подписала и подала заявление во вторник. По словам политика, она предполагает, что и остальные три министра от Нацобъединения - министр внутренних дел Янис Домбрава, министр климата и энергетики Янис Витенбергс и министр культуры Наурис Пунтулис - сделали это.

Индриксоне пояснила, что документы уже были подготовлены, но по техническим причинам какой-то из них мог быть зарегистрирован в делопроизводстве в среду.

Как сообщили агентству ЛЕТА Витенбергс и Домбрава, они также подписали заявления и отказались от депутатского вознаграждения.

От депутатского вознаграждения отказался и Пунтулис, сообщила его советник Агнесе Варпиня.

Уже сообщалось, что с созывом новоизбранного Сейма Кабинет министров под руководством Кулбергса официально ушел в отставку, но в соответствии с законом продолжает работу до утверждения нового правительства в парламенте, обеспечивая непрерывность государственных функций и преемственность начатой работы.

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#Сейм #зарплата #министры
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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