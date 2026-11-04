Батарея центрального отопления
Премьер Андрис Кулбергс "не забыл" о том, что именно он, будучи оппозиционным депутатом Сейма, возглавлял парламентской расследование о причинах завышенных тарифов на отопление предприятием "Ригас силтумс".
Сегодня в социальной сети X он выступил с анализом ситуации в связи с началом отопительного сезона:
"О СИТУАЦИИ С ТАРИФАМИ НА ТЕПЛО В РИГЕ
Эта зима изначально выглядела тревожной, так как тарифы имели все шансы подняться до рекордных 130 евро за мегаватт-час (что означало бы рост на 56% по сравнению с предыдущим годом). Благодаря тому, что мы активно включились после создания комиссии по расследованию и именно летом поручили Минэкономики и всем вовлеченным сторонам сотрудничать, удалось найти решение.
В зимние месяцы (декабрь, январь и февраль) тариф составит 96 евро за мегаватт-час — это всего 16%-ный рост к тарифу предыдущей зимы, что значительно меньше первоначально прогнозируемых 30% и более.
Серьезным вызовом стал рост цен на энергоресурсы по сравнению с февралем прошлого года:
Нефть Brent: +57,63%; природный газ ТТФ: +202,35%; дизельное топливо (Platts): +93,18%; авиатопливо: +91,05%; дизельное топливо (LV): +43,15%.
Несмотря на то, что цена на газ выросла более чем на 202%, тарифу на отопление Риги удалось удержаться на гораздо более низком росте благодаря активным действиям и использованию инструментов дневного/3-часового рынка.
Между странами Балтии мы добились самых низких тарифов на тепло, но на этом мы все равно не остановимся!
Что может сделать каждый сам (у кого есть такая возможность): каждое снижение температуры на 1°C в отоплении влияет на счет на 15%!".
Visi prasa, kur ir solītie risinājumi Rīgas Siltuma siltuma tarifu sāgā. Es solīju risinājumu @RSiltums tarifos pēc PIK izmeklēšanas komisijas Saeimā, tad šeit ir reāli mūsu īstermiņa risinājumi un ieskats valdības piedāvājumā ilgtermiņa risinājumā!
🌡️ PAR SITUĀCIJU AR SILTUMA TARIFFIEM RĪGĀ Šī ziema sākotnēji izskatījās satraucoša, jo tarifiem bija visas iespējas uzkāpt līdz rekordaugstiem 130 eiro par megavatstundu (kas nozīmētu 56% kāpumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu). ➖ Pateicoties tam, ka aktīvi iesaistījāmies pēc izmeklēšanas komisijas izveides un tieši vasarā uzdevām Ekonomikas ministrijai un visām iesaistītajām pusēm sadarboties, izdevās rast risinājumu. ➖ Ziemas mēnešos (decembrī, janvārī un februārī) tarifs būs 96 eiro par megavatstundu — tas ir tikai 16% kāpums pret iepriekšējās ziemas tarifu, kas ir ievērojami mazāk nekā sākotnēji prognozētie 30% un vairāk 👍
📊 ENERGORESURSU KĀPUMS UN TIRGUS REALITĀTE Nopietns izaicinājums bija energoresursu cenu kāpums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada februāri:
🔴 Brent nafta: +57,63% 🔴 TTF dabas gāze: +202,35% 🔴 Dīzeļdegviela (Platts): +93,18% 🔴 Aviodegviela: +91,05% 🔴 Dīzeļdegviela (LV): +43,15%
➖ Lai gan gāzes cena ir augusi par vairāk nekā 202%, Rīgas siltuma tarifam izdevās noturēties pie daudz zemāka kāpuma, pateicoties aktīvai rīcībai un dienas/3 stundu tirgus instrumentu izmantošanai.
🛠️ RĪCĪBAS PLĀNS UN ILGTERMIŅA RISINĀJUMI Lai pasargātu iedzīvotājus, tika ieviesti vairāki mehānismi un risinājumi: 1️⃣ Ikmēneša monitorings: Darba grupa (KEM, @EM_gov_lv , AS “Rīgas siltums”, @RigasDome , AS “@Latvenergo” un SPRK Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvji) katru mēnesi uzrauga situāciju ar tarifiem, lai laikus veiktu korekcijas. 2️⃣ Atlikumsiltuma izmantošana: Panākts, ka elektroenerģijas ražošanā radītais atlikumsiltums nonāk Rīgas siltuma tarifā, kas ļauj noturēt zemāku cenu. 3️⃣ Tarifu griesti: Ieviesti tarifu griesti, kas neļauj nepamatoti augt siltuma cenām un pasargā mājsaimniecības un uzņēmumus no pārmaksāšanas. 4️⃣ Viens saimnieks Rīgas siltumam: Tiek virzīts jautājums par to, ka Rīgas siltumam ir jābūt vienam skaidram saimniekam (pašlaik akcijas sadalītas starp 49% Rīgas domi un 49% Ekonomikas ministriju = nav reāla saimnieka), lai nodrošinātu ilgtermiņa attīstības stratēģiju.
Pilnvērtīgus ilgtermiņa risinājumus un atbildes par nākotnes tarifu politiku sagaidām no Ministru kabineta jau janvārī.
Starp Baltijas valstīm esam panākuši zemākos siltuma tarifus, bet pie tā mēs šā vai tā neapstāsimies!
Ko var darīt katrs pats (kam ir tāda iespēja), katrs +1°C samazinājums apkurē ietekmē rēķinu par 15%!— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) November 4, 2026
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