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Снижайте температуру батарей - премьер Латвии рассказал, как сэкономить на счетах за отопление 1 776

Политика
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Батарея центрального отопления

Батарея центрального отопления

Премьер Андрис Кулбергс "не забыл" о том, что именно он, будучи оппозиционным депутатом Сейма, возглавлял парламентской расследование о причинах завышенных тарифов на отопление предприятием "Ригас силтумс".

Сегодня в социальной сети X он выступил с анализом ситуации в связи с началом отопительного сезона:

"О СИТУАЦИИ С ТАРИФАМИ НА ТЕПЛО В РИГЕ

Эта зима изначально выглядела тревожной, так как тарифы имели все шансы подняться до рекордных 130 евро за мегаватт-час (что означало бы рост на 56% по сравнению с предыдущим годом). Благодаря тому, что мы активно включились после создания комиссии по расследованию и именно летом поручили Минэкономики и всем вовлеченным сторонам сотрудничать, удалось найти решение.

В зимние месяцы (декабрь, январь и февраль) тариф составит 96 евро за мегаватт-час — это всего 16%-ный рост к тарифу предыдущей зимы, что значительно меньше первоначально прогнозируемых 30% и более.

Серьезным вызовом стал рост цен на энергоресурсы по сравнению с февралем прошлого года:

Нефть Brent: +57,63%; природный газ ТТФ: +202,35%; дизельное топливо (Platts): +93,18%; авиатопливо: +91,05%; дизельное топливо (LV): +43,15%.

Несмотря на то, что цена на газ выросла более чем на 202%, тарифу на отопление Риги удалось удержаться на гораздо более низком росте благодаря активным действиям и использованию инструментов дневного/3-часового рынка.

Между странами Балтии мы добились самых низких тарифов на тепло, но на этом мы все равно не остановимся!

Что может сделать каждый сам (у кого есть такая возможность): каждое снижение температуры на 1°C в отоплении влияет на счет на 15%!".

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#Рига #кабинет министров #отопление #Ригас Силтумс #Минэкономики
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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