Правительство Андриса Кулбергса не успело завершить 53 из 185 задач, включенных в план его работы. Среди них — поддержка энергоемких предприятий, финансирование школьного питания и повышение зарплат педагогов. Между тем президент Латвии Эдгар Ринкевич намерен вновь поручить Кулбергсу формирование правительства после выборов в Сейм. Состав будущей коалиции пока остается неопределенным.

Правительство Латвии под руководством Андриса Кулбергса («Объединенный список») оставило невыполненными 53 из 185 мероприятий, предусмотренных планом действий Кабинета министров. Об этом свидетельствует информационный доклад, опубликованный на портале нормативных актов, сообщает агентство LETA.

Согласно документу, к середине октября выполнение трех задач даже не было начато, а еще 50 находились в процессе реализации.

Одновременно Кулбергс готовится к формированию нового правительства после выборов в Сейм 15-го созыва.

Какие задачи правительство не выполнило?

Среди трех мероприятий, работа над которыми к середине октября не началась, — поддержка энергоемких предприятий. Министерство экономики должно было подготовить информационный доклад с предложением механизма, позволяющего таким предприятиям заключать долгосрочные договоры на электроэнергию по тарифу на 30% ниже краткосрочной рыночной цены.

Еще одна невыполненная задача касается финансирования школьного питания. Правительство планировало обеспечить в текущем учебном году необходимое финансирование питания учащихся 5-х классов при условии выделения дополнительных средств. Однако реализация этого мероприятия так и не началась.

Третья задача связана с введением графика повышения заработной платы педагогов. Работу над ним планируется продолжить после начала подготовки государственного бюджета на следующий год и бюджетных рамок на последующие три года.

Еще 50 мероприятий остаются незавершенными

Помимо трех задач, к реализации которых не приступили, еще 50 мероприятий находятся на различных стадиях выполнения.

В их числе:

Внедрение европейского регламента об электронных доказательствах.

Подписание учредительного документа Банка обороны, безопасности и устойчивости и подготовка закона о ратификации его устава.

Заключение соглашения с финансовым учреждением Altum о предоставлении сотрудникам Государственной пограничной охраны кредитных гарантий для первоначального взноса при покупке или строительстве жилья.

Эти мероприятия не считаются окончательно отмененными — работа над ними продолжается.

Почему правительство сократило свой план?

Первоначально план действий правительства Кулбергса включал 215 задач. Однако в июле министр финансов Марис Кучинскис («Объединенный список») заявил, что выполнить весь перечень в пределах существующего бюджета невозможно.

После этого количество задач в основном плане сократили до 150.

Кулбергс пояснял, что в документе была выделена 61 приоритетная задача, из которых 17 требуют значительных финансовых затрат. Каждую из них необходимо отдельно оценивать с точки зрения влияния на бюджет.

Еще 30 мероприятий были исключены как малозначительные.

Кроме того, 35 задач, реализация которых требует финансирования, отнесли к числу неприоритетных. При этом министрам разрешили продолжать работу над такими мероприятиями, если удастся найти необходимые средства. Эти 35 задач также отражены в опубликованном информационном докладе.

Президент намерен вновь поручить Кулбергсу формирование правительства

На фоне публикации отчета о выполнении правительственного плана президент Латвии Эдгар Ринкевич готовится официально предложить Андрису Кулбергсу сформировать новый Кабинет министров.

Встреча запланирована на среду, 4 ноября, в 9:00 в Рижском замке. Пресс-конференция после нее не предусмотрена.

Еще в начале октября президент заявил, что намерен поручить формирование правительства именно Кулбергсу. Однако официально выдвинуть кандидата на должность премьер-министра он может после сложения полномочий прежним Кабинетом министров в связи с началом работы новоизбранного Сейма.

Первое заседание Сейма 15-го созыва состоялось во вторник, 3 ноября. После этого правительство Кулбергса объявило о сложении полномочий.

При этом Кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового правительства, чтобы обеспечить непрерывность государственного управления.

Кто может войти в новую коалицию?

По итогам парламентских выборов «Объединенный список», который представляет Кулбергс, получил 41 из 100 мест в Сейме.

Распределение остальных мандатов выглядит следующим образом:

Политическая сила Места «Объединенный список» 41 «Латвия на первом месте» 17 «Суверенная власть / Объединение младолатышей» 15 Национальное объединение 10 «Прогрессивные» 10 «Новое Единство» 7

Для парламентского большинства необходимо не менее 51 голоса.

До выборов Кулбергс возглавлял коалицию, в которую входили «Объединенный список», «Новое Единство», Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян.

Однако после выборов расстановка сил изменилась, и окончательный состав нового правительства пока не определен.

Три главные задачи будущего правительства

После объявления об отставке Кулбергс поблагодарил министров за совместную работу и заявил, что его Кабинету удалось укрепить безопасность Латвии и продвинуть решение важных государственных вопросов. По его оценке, правительство также вернуло динамику в работу исполнительной власти.

Теперь, как подчеркнул Кулбергс, перед ним стоят три первоочередные задачи: сформировать новый Кабинет министров, подготовить государственный бюджет и защитить интересы Латвии в Брюсселе на переговорах о следующем многолетнем бюджете Евросоюза.

Окончательный состав правительства и его программа станут известны после завершения коалиционных переговоров.