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Премьер-министр Латвии возглавит ещё одно министерство: что произошло в правительстве? 2 592

Политика
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
ФОТО: LETA

С 5 ноября премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс временно возьмёт на себя обязанности министра юстиции. Такое решение принято после ухода Эдвардса Смилтенса, который избран председателем 15-го Сейма.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на пресс-секретаря Кабинета министров Лауру Крастиню, глава правительства Андрис Кулбергс («Объединённый список») будет исполнять обязанности министра юстиции до принятия дальнейшего решения.

В среду, 4 ноября, премьер-министр принял отставку Эдвардса Смилтенса, который покидает правительство в связи с избранием на пост спикера парламента. Согласно распоряжению, последним днём его работы в Министерстве юстиции станет 4 ноября.

Кулбергс намерен временно руководить ведомством до утверждения Сеймом нового состава Кабинета министров.

Почему премьер решил лично возглавить министерство?

По словам Кулбергса, главная задача сейчас — обеспечить стабильную работу Министерства юстиции, продолжение начатых реформ и бесперебойную деятельность государственного управления.

Премьер поблагодарил Смилтенса за работу в правительстве и пожелал ему успехов на посту председателя Сейма.

Он также отметил, что под руководством Смилтенса Министерство юстиции продолжало работу по укреплению верховенства права и совершенствованию судебной системы.

Смилтенс возвращается в кресло спикера

Эдвардс Смилтенс был избран председателем 15-го Сейма во вторник, 3 ноября.

Для политика это не первый опыт руководства латвийским парламентом. В 2022 году он возглавил 14-й Сейм, однако впоследствии, после перехода «Объединённого списка» в оппозицию, пост спикера заняла Дайга Миериня из «Союза зелёных и крестьян».

После падения правительства Эвики Силини новый Кабинет министров сформировал Андрис Кулбергс, а Смилтенс получил портфель министра юстиции.

Как изменилась политическая ситуация?

По итогам выборов в 15-й Сейм «Объединённый список» получил 41 депутатский мандат, став крупнейшей политической силой в парламенте.

Партия «Латвия на первом месте» завоевала 17 мест, объединение «Суверенная власть / Объединение младолатышей» — 15, Национальное объединение и «Прогрессивные» — по десять, а «Новое Единство» — семь.

Смилтенс обладает многолетним политическим опытом. Ранее он избирался депутатом 10-го, 11-го и 12-го Сеймов, занимал должности парламентского секретаря Министерства земледелия и Министерства образования и науки.

В 2020 году политик участвовал во внеочередных выборах в Рижскую думу, после чего стал заместителем председателя столичного самоуправления.

Теперь Смилтенс вновь возглавит парламент, а Кулбергс на переходный период совместит руководство правительством с обязанностями министра юстиции.

Когда именно будет назначен новый министр юстиции, пока не сообщается.

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#выборы #Сейм #Латвия #министерство юстиции #правительство
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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