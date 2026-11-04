Государственный бюджет на следующий год может быть принят в январе или феврале 2027 года, допустил президент Эдгар Ринкевич.

По словам президента, после официального выдвижения кандидата в премьер-министры Андриса Кулбергса начнутся переговоры с фракциями Сейма о правительственной программе и предстоящей работе. Тогда станет ясно, какие партии смогут сотрудничать и о чем договорятся. Эти договоренности отразятся и в бюджете.

Ринкевич сообщил, что Кулбергс ознакомил его с бюджетными прогнозами. По оценке президента, ситуация с бюджетом следующего года не столь "трагична", однако сложности ожидаются в перспективе четырех лет.

Он признал обоснованность требований различных отраслей и групп общества, в том числе необходимости поддержать онкологических пациентов и повысить зарплаты работникам здравоохранения и культуры. Однако выполнить все требования не удастся, и партиям придется признать, что государство не может позволить себе запуск многих новых программ.

"Думаю, в какой-то момент почти у каждой политической силы наступит осознание, что все реализовать невозможно, и даже если мы трижды уволим все госуправление, этих миллионов там нет", - сказал Ринкевич.

По его словам, решение части вопросов зависит также от переговоров о многолетнем бюджете Европейского союза (ЕС). Среди них президент упомянул железнодорожный проект "Rail Baltica", требующий значительного финансирования.

Перспективы переговоров по бюджету ЕС Ринкевич оценивает реалистично: многие страны-доноры не готовы увеличивать взносы, поэтому сейчас обсуждаются собственные доходы Евросоюза, в том числе возможность введения общеевропейских налогов. При этом, отметил президент, "все хотят всего", включая Латвию.

Говоря о формировании правительства, Ринкевич отметил решимость Кулбергса работать. На последних выборах "Объединенный список" получил 41 депутатский мандат, поэтому для создания парламентского большинства ему потребуется сравнительно небольшая дополнительная поддержка.

По мнению президента, выбор между широкой и узкой коалицией зависит от предстоящих задач. Широкая коалиция может затруднить принятие решений, тогда как при узкой могут возникнуть сложности с работой комиссий Сейма.

"У правительства меньшинства полная ответственность, но должны быть и возможности для маневра. Любая модель хороша, но решать это должен премьер и политическая сила, которую он возглавляет", - сказал Ринкевич.

Комментируя возможное влияние на новое правительство лидера партии "Латвия на первом месте" Айнарса Шлесерса, президент заявил, что не проводит "красных линий" между партиями.

Он напомнил, что на переговорах с политическими силами в начале октября обозначил важные для себя принципы: поддержку Украины, безопасность, внешнюю политику и оборону, соблюдение стандартов прав человека и демократических принципов. Пока партии готовы обсуждать эти вопросы с государственной точки зрения, президент не намерен исключать кого-либо из переговоров.

Ринкевич по-прежнему рассчитывает, что правительство удастся сформировать до государственных праздников, хотя это зависит не только от кандидата в премьер-министры.

Говоря об экономическом развитии и возможностях государства увеличивать доходы, о которых заявлял Кулбергс, президент отметил, что дискуссии пока сосредоточены преимущественно на вопросах видов на жительство. По его мнению, следует также оценить возможность изменить налоговую политику так, чтобы у самоуправлений появился стимул привлекать предпринимателей.

Ранее сообщалось, что в среду президент поручил формирование правительства кандидату на пост премьер-министра Андрису Кулбергсу.