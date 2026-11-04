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«Сейму придется решать, прощаемся ли мы с Rail Baltica или нет!» - министр 0 69

Политика
Дата публикации: 04.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Проект Rail Baltica

Проект Rail Baltica

ФОТО: LETA

Министр финансов Марис Кучинскис сделал сенсационное заявление.

Глава минфина Марис Кучинскис, который возглавил и парламентскую фракцию Объединенного списка, сегодня вечером в эфире передачи "Kas notiek Latvijā?" Латвийского ТВ признал, что если Евросоюз не выделит необходимое финансирование, то реализовать проект Rail Baltica Латвия не сможет.

Максимум, что сама Латвия может из бюджета тратить на этот проект - чуть более 150 миллионов в год. Но тогда строительство затянется до 2041-го года!

"Если мы не получаем необходимых средств, то тогда уже Сейму придется решать - прощаемся мы с Rail Baltica или нет", - заявил Марис Кучинскис.

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#Сейм #Латвия #транспорт #строительство #бюджет #инфраструктура #финансирование #Rail Baltica #Евросоюз
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Эдуард Эльдаров
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