В последние дни сразу несколько министров Латвии торжественно объявили, что временно отказываются от депутатской зарплаты. Однако пользователи социальных сетей не оценили их «благородный жест». Как выяснилось, никакой особой щедрости в этих заявлениях нет, пишет nra.lv.

3 ноября избранная в Сейм 15-го созыва Байба Браже («Новое Единство») сообщила, что откажется от депутатской зарплаты на время исполнения обязанностей министра иностранных дел в правительстве Андриса Кулбергса.

А 4 ноября стало известно, что аналогичное решение приняли и министры от Национального объединения, избранные в новый состав парламента.

Однако у жителей возник закономерный вопрос: разве министры вообще могут одновременно получать и министерскую, и депутатскую зарплату? И если нет, зачем делать специальные заявления об отказе от одной из них?

Оказывается, ответ уже содержится в законодательстве.

Часть 2 статьи 9 Закона «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц» предусматривает, что если депутат Сейма совмещает свои обязанности с должностью премьер-министра, вице-премьера, министра, министра по особым поручениям или парламентского секретаря, он имеет право получать вознаграждение только за одну из этих должностей.

То есть получать две зарплаты одновременно закон попросту запрещает.

Специалист по связям с общественностью Эрик Стендзениекс прокомментировал происходящее без особых церемоний:

«Браже остаётся Браже до конца. „Браже отказалась от депутатской зарплаты, пока исполняет обязанности министра. Другие депутаты этого не сделали“.

Пояснение: заявление Браже — это не проявление какой-то „особой честности“, а выполнение требований закона в переходный период. Она формально выбирает одну зарплату — более высокую. А тот факт, что другие пока этого не сделали, как раз и подчёркивается в пресс-релизе.

Это всего лишь формальное уведомление о том, что Браже предпочитает получать министерскую зарплату и на это время отказывается от депутатской».

Другие пользователи социальных сетей также не поскупились на сарказм.

Hrabis: «Так ведь обе зарплаты вообще нельзя получать. Если бы можно было, они бы ещё в десятке советов и правлений заседали».

Bytec: «Вот так и бывает с полуправдой».

Andris: «Добровольно согласилась выполнить обязательное требование».

Ilona: «Вот это бескорыстие и щедрость!..»