Индийская предпринимательница Дивья Вишванат, которой Сейм первоначально решил предоставить гражданство Латвии за особые заслуги, пока реализовала лишь небольшую часть заявленных инвестиционных планов. Из предполагаемых десятков миллионов евро в два проекта вложено около четырех миллионов. При этом журналистам LETA не удалось независимо подтвердить некоторые сведения о ее академической квалификации, а документы об образовании не проходили экспертизу в латвийском Центре академической информации.

Инвестиционные проекты Дивьи Вишванат, которые стали одним из аргументов в пользу предоставления ей латвийского гражданства за особые заслуги, пока находятся преимущественно на подготовительной стадии. Несмотря на заявленные планы создания научной лаборатории и фармацевтического производства, значительная часть предполагаемых инвестиций еще не осуществлена.

Это следует из информации, собранной агентством LETA, которое изучило состояние проектов, сведения об образовании предпринимательницы и обстоятельства подготовки рекомендаций о предоставлении ей гражданства.

Лабораторию искусственного интеллекта открыли, но оборудование появится только в 2027 году

Одним из главных аргументов в поддержку предоставления гражданства Вишванат стало создание лаборатории искусственного интеллекта в Риге, на улице Аптиекас, 7. Здание приобрели в 2024 году, затем реконструировали. Официальное открытие лаборатории состоялось 12 июня 2026 года.

Однако, по словам самой Вишванат, специализированное лабораторное оборудование планируется доставить лишь в апреле 2027 года, а полноценную работу начать в июле.

До этого исследовательские проекты выполнялись с использованием инфраструктуры партнерской организации в Китае.

Одно из направлений исследований связано с применением искусственного интеллекта для поиска новых способов использования уже известных веществ при лечении онкологических заболеваний.

Вишванат пояснила, что ее цель — создать в Латвии исследовательскую инфраструктуру, соответствующую европейским требованиям, а не просто перенести существующую лабораторию из Китая.

Фармацевтический завод в Саласпилсе пока существует только в планах

Второй проект предусматривает преобразование комплекса Саласпилсского института неорганической химии в фармацевтическое производство.

Вишванат намерена создать там пять производственных линий и около 110 рабочих мест. Однако промышленное производство лекарств на объекте пока не ведется. Проект находится на стадии подготовки и планирования инвестиций.

По словам предпринимательницы, его стоимость составляет около 60 миллионов евро, а реализация может занять 24 месяца. При этом на закрытом заседании комиссии Сейма 14 октября она называла другую сумму — около 70 миллионов евро.

Как сообщила Вишванат, около 4 миллионов евро уже потрачено на приобретение недвижимости, реконструкцию объектов и подготовительные работы.

По информации директора Института экономики Латвийской академии наук Нины Линде, в приобретение и реконструкцию недвижимости для рижской лаборатории вложено около 1,5 миллиона евро. Еще примерно три миллиона предполагается направить на специализированное оборудование.

Оставшиеся инвестиции Вишванат рассчитывает привлечь из частного капитала и венчурных фондов, связанных со структурой семейного бизнеса в Гонконге.

Однако договоры о финансировании и другие подтверждающие документы предпринимательница не предоставила, сославшись на конфиденциальность.

В качестве подтверждения финансовых возможностей семьи она привела данные международной фармацевтической группы Zoar, которой руководит ее муж Канан Вишванат. По представленным сведениям, оборот группы за финансовый год, завершившийся 31 марта 2025 года, составил около 556,4 миллиона долларов США.

Латвийская академия наук оценивала перспективы, но не проверяла наличие денег

Рекомендации о предоставлении Вишванат гражданства дали президент Латвийской академии наук (ЛАН) Ивар Калвиньш и генеральный секретарь академии Байба Ривжа.

При этом директор Института экономики ЛАН Нина Линде пояснила, что институт оценивал потенциальное экономическое значение инвестиционных проектов, профессиональное сотрудничество и международные контакты предпринимательницы.

Независимая проверка происхождения средств инвесторов или их платежеспособности не проводилась.

Представители института посещали оба объекта и ознакомились с бизнес-планами, но оценка касалась прежде всего перспектив реализации проектов.

С января 2026 года Вишванат также работает в институте ведущим приглашенным исследователем на основании договора о безвозмездном сотрудничестве. Ее деятельность в основном связана с организацией Международного экономического форума, подготовкой научной программы и привлечением зарубежных экспертов. Зарплату за эту работу она не получает.

Вопросы возникли и к докторской степени

Отдельное внимание LETA уделило академической квалификации Вишванат. Согласно информации пресс-службы семьи, она получила степени бакалавра и магистра в Мумбайском университете, а докторскую степень в области компьютерных наук — в университете Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth в Индии.

Журналисты проверили сведения об апостилировании трех документов об образовании. В индийской системе e-Sanad действительно имеются записи об их заверении 21 октября 2026 года. Однако наличие апостиля само по себе не заменяет независимую проверку академической квалификации.

В общенациональном индийском электронном архиве докторских диссертаций Shodhganga агентству LETA не удалось найти работу с названием, указанным пресс-службой семьи. Вишванат подчеркнула, что отсутствие диссертации в открытом архиве не означает, что ее не существовало или что степень была присвоена незаконно. По ее словам, она обратилась в университет за официальным подтверждением присвоения докторской степени и сведениями о защите диссертации.

Вместе с тем предпринимательница не предоставила журналистам саму диссертацию, аннотацию, библиографию и документы о защите, объяснив это соображениями конфиденциальности и защиты частной жизни.

Попытки LETA самостоятельно получить подтверждение от университетов к моменту публикации результата не дали.

Документы не проверял и латвийский Центр академической информации

Центр академической информации (ЦАИ) подтвердил, что документы об образовании Вишванат не поступали к нему на экспертизу. В центре пояснили, что могут проверить факт выдачи иностранного диплома, присвоение квалификации и статус образовательного учреждения.

Однако оценка научного качества диссертации, ее оригинальности или возможного плагиата не входит в компетенцию ЦАИ. Сама Вишванат объяснила отсутствие экспертизы тем, что не претендовала на должности, требующие признания иностранной квалификации в Латвии.

Сейм сначала предоставил гражданство, а затем отменил решение

История получила широкий общественный резонанс после того, как 15 октября Сейм принял закон о предоставлении Вишванат гражданства за особые заслуги.

Уже 22 октября парламент принял закон, отменяющий предыдущее решение. Причиной стали возникшие вопросы относительно образования предпринимательницы, ее научных публикаций и обоснованности предоставления гражданства. Президент Латвии призвал депутатов устранить сомнения и при необходимости пересмотреть решение.

Президиум Латвийской академии наук впоследствии заявил, что Ивар Калвиньш, рекомендуя Вишванат к получению гражданства, действовал в рамках своих полномочий и добросовестно, опираясь на представленную ему информацию. Сама предпринимательница отвергает сомнения в подлинности своих документов.

Тем временем прокуратура начала проверку обстоятельств предоставления ей латвийского гражданства. Проверка затронет также фактическую роль Латвийской академии наук в подобных случаях и обстоятельства предоставления гражданства ее мужу Канану Вишванату, который получил латвийский паспорт в сентябре 2023 года.