Кандидат на пост премьер-министра Латвии Андрис Кулбергс на этой неделе больше не планирует проводить публичные встречи по формированию правительства. Первый раунд переговоров с партиями завершен, однако состав будущей коалиции по-прежнему неизвестен. Рассматриваются три основных сценария, а представить модель нового Кабинета министров политик рассчитывает к государственным праздникам в середине ноября.

Формирование нового правительства Латвии пока не вышло на этап окончательных договоренностей. Кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс («Объединенный список») не будет до конца этой недели продолжать встречи с потенциальными партнерами по коалиции в публичном формате.

Об этом агентству LETA сообщила советник политика по коммуникации Элина Шверна. Дополнительных подробностей о ходе переговоров она не предоставила.

Первый раунд завершен, второго пока нет

На этой неделе Кулбергс завершил первый раунд официальных консультаций с парламентскими партиями. Последняя встреча состоялась в понедельник с представителями партии «Латвия на первом месте» (ЛПМ).

После этого кандидат в премьеры обещал провести следующий раунд переговоров. Потенциальные партнеры также заявляли, что ожидают продолжения консультаций, на которых можно будет более предметно обсудить программу будущего правительства.

Однако до конца недели публичных встреч не планируется.

При этом речь идет именно об отсутствии переговоров в публичном формате: из сообщения не следует, что все политические консультации полностью прекращены.

Три возможных сценария формирования правительства

Во вторник в эфире Латвийского телевидения Кулбергс заявил, что ни один из вариантов создания нового Кабинета министров пока не исключен.

Сейчас обсуждаются три основных сценария:

Коалиция «Объединенного списка», Национального объединения и «Нового Единства». Сотрудничество «Объединенного списка» только с Национальным объединением. Правительство меньшинства «Объединенного списка», которое опиралось бы на поддержку партии «Латвия на первом месте».

Ни один из этих вариантов пока не оформлен в окончательное политическое соглашение.

Главный вопрос — где найти деньги

Одной из центральных тем переговоров стало финансовое положение государства.

По словам Кулбергса, во время первого раунда консультаций он пытался выяснить, готовы ли партии отказаться от предвыборных обещаний, на выполнение которых нет финансового обеспечения. Более определенные ответы кандидат в премьеры рассчитывает получить во втором раунде переговоров с фракциями Сейма.

В то же время несколько участников консультаций отметили, что предложения Кулбергса по сокращению расходов пока недостаточно конкретны.

Таким образом, одним из главных препятствий на пути к коалиционному соглашению остаются не только распределение министерских должностей, но и будущая бюджетная политика.

Правительство хотят сформировать к государственным праздникам

Кулбергс выразил надежду представить модель нового Кабинета министров к государственным праздникам в середине ноября. При этом он отверг предположения, что распределение должностей в Президиуме Сейма 15-го созыва уже указывает на состав будущей коалиции.

В частности, «Новое Единство» не получило должности в Президиуме, тогда как представитель партии «Латвия на первом месте» занял один из постов.

По словам Кулбергса, делать из этого выводы о будущих партнерах по правительству преждевременно.

Бюджет могут принять только в январе

Формирование правительства напрямую связано и с подготовкой государственного бюджета на следующий год. Кулбергс допустил, что при наиболее благоприятном развитии событий Сейм сможет принять бюджет в середине или конце января.

Он намерен представить бюджетный проект вместе с более широким пакетом изменений, разработка которого потребует дополнительного времени.

Как распределились места в новом Сейме

После выборов в Сейм 15-го созыва депутатские мандаты распределились следующим образом:

Политическая сила Мандаты «Объединенный список» 41 «Латвия на первом месте» 17 «Суверенная власть/Объединение младолатышей» 15 Национальное объединение 10 «Прогрессивные» 10 «Новое Единство» 7 Всего 100

Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство после созыва Сейма 15-го созыва. Еще в начале октября глава государства высказывал мнение, что именно этому политику следует доверить формирование Кабинета министров.

Теперь Кулбергсу предстоит найти модель сотрудничества, которая обеспечит правительству достаточную поддержку парламента и позволит согласовать бюджетную политику.