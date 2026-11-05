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«Объединенный список» объявил, на какие комиссии Сейма будет претендовать 0 15

Политика
Дата публикации: 05.11.2026
LETA
Изображение к статье: Таварс

"Объединенный список" в 15-м Сейме намерен претендовать на руководство бюджетно-финансовой (налоговой) комиссией, а также комиссией по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, сообщил агентству ЛЕТА сопредседатель объединения и министр регионального развития Эдгарс Таварс.

По его словам, распределение руководящих должностей в комиссиях станет предметом политических переговоров. Однако как крупнейшая фракция "Объединенный список" рассчитывает получить значительную часть председательских постов.

"О двух комиссиях можем сказать точно - о бюджете и обороне. Учитывая наш сильный акцент на народное хозяйство, мы определенно будем претендовать на руководство ими", - сказал Таварс. Выбор руководителей остальных комиссий будет зависеть от дальнейших консультаций с другими фракциями Сейма.

В предыдущем Сейме бюджетно-финансовую (налоговую) комиссию возглавляла Айва Виксна, а комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции - Раймондс Бергманис. Оба депутата избраны в 15-й Сейм от "Объединенного списка".

По словам Таварса, на следующей неделе президиум нового Сейма может определить количество комиссий, порядок формирования их состава и сроки подачи заявок депутатами. Затем парламенту предстоит утвердить соответствующее решение, после чего фракции выдвинут своих представителей.

Таварс выразил надежду, что формирование комиссий пройдет быстрее, чем после предыдущих выборов, и их руководители будут избраны к государственным праздникам. Он также не исключил пересмотра целесообразности существования отдельных подкомиссий для сокращения расходов парламента.

"Объединенный список" планирует обсуждать распределение руководящих должностей с Национальным объединением, "Новым Единством" и партией "Латвия на первом месте" (ЛПМ). Таварс также не исключил, что некоторые должности могут быть предложены представителям оппозиции.

Как сообщалось, президент Эдгар Ринкевич в среду поручил формирование нового правительства кандидату на пост премьер-министра Андрису Кулбергсу ("Объединенный список").

Первое заседание нового Сейма состоялось во вторник, и в его заключении прежнее правительство под руководством Кулбергса объявило о сложении полномочий.

На выборах в 15-й Сейм "Объединенный список" получил 41 мандат, "Латвия на первом месте" - 17, объединение партий "Суверенная власть"/"Младолатыши" - 15, Национальное объединение - 10, "Прогрессивные" - 10, "Новое Единство" - семь мандатов.

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#выборы #Сейм #оборона
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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