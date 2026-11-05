«Меня больше шокирует ситуация, когда из-за неумелого управления государство довели до такого состояния, что мы без малого уже оказались на грани неплатёжеспособности. При этом деньги находятся на всякую ерунду — их просто выкачали».

Это цитата из комментария ближайшего соратника премьер-министра Латвии Яниса Вилнитиса, который он дал после «тайной» встречи премьера с однопартийцами чуть более недели назад.

Многие могут удивиться: с чего это вдруг страна оказалась чуть ли не на грани неплатёжеспособности? Неужели и впрямь ситуация настолько плоха? Почему же власти, то бишь тот же Кулбергс, до выборов не объявляли SOS и публично не говорили о кризисе?

Более того, буквально перед выборами было объявлено, что экономический рост нашей страны составил 3% ВВП и это очень хороший показатель! Какой же тогда кризис?!

Попытаемся разобраться в происходящем и понять, действительно ли «финансы поют романсы».

Подготовить к худшему

Во-первых, даже если бы ситуация и не была столь драматичной, Кулбергс и его соратники, нагнетая страх, в любом случае поступают политически грамотно. Они ещё до начала обсуждения проекта бюджета на 2027 год подготавливают население к худшему: если латвийцев правильно «закошмарить», то они изначально не будут требовать денег — мол, тут уж не до жиру, быть бы живу. Какие прибавки к жалованью или расходы на медицину — главное, чтобы ещё хуже не стало!

Под завесой страшилок уже можно попытаться отойти от предусмотренных законами новых расходов, которые были одобрены прошлым Сеймом.

Во-вторых, латвийский бюджет оказался в ситуации, когда нужно содержать Bentley на зарплату, которой хватило бы только на Volkswagen. Иными словами, запланированные расходы и взятые на себя государством обязательства значительно превышают ожидаемые доходы. Очень значительно превышают!

Самое неприятное для Кулбергса — хороших вариантов выхода из этой ситуации нет. Причём с каждым последующим годом дефицит финансов будет только нарастать. Если в бюджете следующего года «недостача» составит почти 500 миллионов евро, то в 2030 году — порядка миллиарда. К тому же, если продолжать брать кредиты прежними темпами, уже к 2029 году только на выплату процентов по долгам мы будем тратить порядка миллиарда евро в год.

Надежды на то, что экономика Латвии в последующие годы вдруг начнёт расти так, как Европе давно не снилось, — на 4% и выше — ничтожно малы. Мы будем рады, если рост составит хотя бы 2,5–3%. Это уже будет счастьем в нынешних геополитических условиях.

Надежда на богатых иностранцев

Да, дефолта и коллапса у нас нет, говорить о глубоком финансово-экономическом кризисе тоже преждевременно. Но, чтобы стабилизировать ситуацию, нужно действовать быстро и жёстко. Кулбергс намерен предложить существенное сокращение административных расходов, а также использовать различные способы привлечения денег.

Так, Кулбергс полон решимости создать Фонд альтернативных вложений, в который иностранные инвесторы будут вкладывать деньги в обмен на ВНЖ. Создание такого фонда предусмотрено и недавно принятым Законом об иммиграции.

Насколько можно понять, Кулбергс хочет создать и ещё один фонд — фонд развития, который будет использовать средства второго пенсионного уровня для развития латвийской экономики. До сих пор львиная доля средств второго пенсионного уровня помогала развивать экономики других стран!

Итак, основные меры Кулбергса и Ко логичны и понятны: сокращение расходов, уменьшение бюрократических препон, привлечение инвесторов, в том числе за счёт выдачи ВНЖ, максимально эффективное использование пенсионных накоплений для стимулирования отечественной экономики и отказ от дополнительного финансирования тех или иных отраслей.

Повторится кризис 2008–2010 годов?!

Один из советников премьера Дидзис Деюс в интервью Латвийскому телевидению предупредил: если мы не сможем заработать деньги, в том числе за счёт привлечения инвесторов, сокращение бюджета будет ещё более жёстким, чем в 2009 году, когда произошёл самый масштабный кризис в новейшей истории Латвии.

А вот как «бюджетную перспективу» обрисовал советник министра финансов Гунтарс Витолс, который уже давно исполняет роль… злого следователя:

«Основные принципы формирования бюджета на 2027 год и на период работы следующего Сейма — до 2030 года. Это рекомендации для политиков и будущей коалиции.

Первое и главное: в дальнейшем никаких новых решений, предусматривающих расходы, — какими бы красивыми ни были их формулировки и обоснования, — если не определён источник финансирования. Обещать нетрудно, главная трудность — сказать, у кого будем забирать деньги. Дополнительные заимствования — не решение, поскольку мы и так занимаем средства, приближаясь к допустимому пределу.

Второе: составить бюджет вообще невозможно, если не решить вопрос с обещаниями, которые накопились на столе. У кого же нужно отрезать, чтобы профинансировать расходы в размере 440 млн евро, на которые пока не предусмотрено финансирование? Там есть хорошие вещи — здравоохранение, образование, — но денег нет. Остальное связано с выбором: продолжать ли два важных проекта — Rail Baltica и airBaltic.

Значит, нужно принять решение о реформах, начиная с объединения министерств и учреждений…»

Ну а в остальном у нас всё хорошо…

Две беды

Кулбергс сам себе оставил в наследство и две бомбы если не замедленного, то уже почти мгновенного действия — airBaltic и Rail Baltica.

Если говорить об airBaltic, то уже примерно к февралю следующего года правительству и Сейму предстоит решить, вкладывать ли деньги в эту авиакомпанию снова — на сей раз под предлогом покупки 25% плюс одной акции, чтобы якобы сохранить существенное влияние на авиакомпанию. Речь может идти о вложениях на сумму не менее 150 млн евро, а скорее — ближе к 300 млн.

Если государство откажется и дальше тратить деньги на airBaltic, есть опасность, что «база» авиакомпании переместится из Риги в другую европейскую, а может, и неевропейскую столицу.

Что касается Rail Baltica, то этот проект века, похоже, всё больше заходит в тупик.

«Наши возможности по заимствованиям не бесконечны: мы не можем брать на себя всё большее долговое бремя и одновременно финансировать укрепление безопасности внешней границы Европы и проект Rail Baltica», — прокомментировал ситуацию Андрис Кулбергс на днях, перед встречей с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом.

Насколько можно понять, никаких конкретных обещаний относительно выделения европейских средств на Rail Baltica латвийский премьер от еврокомиссара не получил. По неофициальной информации, Брюссель не планирует дополнительно выделять деньги на проект века. Финансировать его из латвийского бюджета в объёме более 15% от общей суммы также нет никакой возможности.

Таким образом, перед правительством Кулбергса будет стоять один главный вопрос: продолжать ли реализацию проекта и, если да, то на какие деньги? Даже если ещё урезать смету расходов, всё равно окажется, что денег нет и на этот «эконом-вариант».

Хорошо ещё, что Брюссель разрешил не включать расходы на оборону в расчёт предельно допустимого дефицита бюджета. Это позволит и в ближайшие годы финансировать военные расходы, в том числе за счёт заёмных средств. Понятное дело, под проценты…

Для справки: секвестр бюджета — это сокращение государственных расходов, когда запланированных денег не хватает и власти вынуждены урезать финансирование отдельных отраслей, программ или учреждений.