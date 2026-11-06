Итак, на этой неделе начал свою работу 15-ый Сейм. Каждый из 100 депутатов произнес клятву (торжественное обещание), после этого депутаты вступили в свои права и были утверждены полномочия всего парламента. Затем был избран полный состав президиума Сейма и новый спикер парламента Эдвардс Смилтенс с коллегами инициировал внеочередное заседание с одним вопросом повестки дня - "Об отказе от создания в Сейме депутатских групп по сотрудничеству с парламентами Российской Федерации и Республики Беларусь".

С пояснениеми выступила вице-спикер Сейма Инара Мурниеце (Нацобъединение):

"Прежде всего в этом проекте постановления мы ссылаемся на принятые 14-м Сеймом заявления, принятым здесь, в этом зале заседаний, убедительным большинством голосов...

И скажу еще раз — аналогичный проект постановления об отказе от создания групп сотрудничества с упомянутыми псевдопарламентами принял и 14-ый Сейм. Значит, мы бы продолжили этот, я бы сказала, геополитический курс Латвии.

Об основных вещах, как я и обещала.

Мы — парламент, избранный во время войны, и, наверное, что вопросы, с которыми мы будем работать, будут тесно связаны с безопасностью, развитием экономики, обороной и внешними делами, нашим геополитическим курсом, с вопросами, как мы можем чувствовать себя уверенно, как обезопасить Латвию и как защитить наших жителей.

Сегодня президент, приветствуя нас на первом заседании Сейма, сказал очень прямо: Россия - это угроза евроатлантической безопасности. Документы НАТО тоже говорят прямо: Россия - это угроза. Мы поняли, что Россия в этой войне с Украиной - страна-агрессор и Белоруссия - страна, которая позволяет осуществлять эту российскую агрессию (потворствует ей). Эту формулировку, которая, на мой взгляд, очень точна, нашел МИД Латвии. Спасибо нашим дипломатам за точный и четкий язык", - в частности заявила вице-спикер.

В необходимости такого решения и в его юридической состоятельности усомнился депутат от "Суверенная власть-Младолатыши" Рудольф Бреманис.

"Мне казалось, что это уже уголовно наказуемая активность — пытаться вообще какие-то такие группы … ну, выйти на контакт с этими двумя странами.

Оказывается, нет. Так вы расстраиваетесь, что кто-то может попытаться? Мы действительно не планировали создавать такую группу … или даже две. А сейчас получается так, что … этот согласован со стратегическими партнерами, например, американцами, которые сейчас в Абу-Даби встретятся с Россией, Украиной … Америкой … Трехсторонними переговорами, например. Скандинавы совершали телефонные звонки … Премьер, президент … Финляндии, Норвегии … соответственно, с российскими должностными лицами.

Ладно, это один момент, но еще есть юридический момент. Это проект постановления, и Регламент все-таки выше — как закон, не так ли? Получается, что этот носит только такой консультативный характер. Если кто-то хочет, можно создавать эти группы, только общаться нельзя. Как только кто-то начнет общаться … Я не знаю, с представителями России … тогда автоматически уголовное дело. С одной стороны, это, наверное, для того, чтобы нас обезопасить … таких попыток и не предпринимать … если кто-то хотел. Мы действительно не планировали … если вы расстраивались из-за этого. Зачем вообще что-то такое?

Получается новых депутатов вводить в заблуждение … тех, кто не знает. Регламент выше. Можно спокойно формировать, только не встретиться … не знаю … в каком Стамбуле или в Абу-Даби улететь … с ними встретиться...

Но меня консультировали юридически … это не имеет никакой юридической силы. Если бы захотел, можно было бы только получить уголовное дело за то, что ведет контакты с представителями этих двух стран. И это уже было бы другое дело", - сказал Р. Бреманис. На это спикер Сейма Эдвардс Смилтенс пояснил, что принятые парламентом постановления - в том числе и это, - обязательны для всех депутатов и стало быть парламентские группы с этими двумя странами создавать будет нельзя.

В итоге за постановление проголосовали депутаты Объединенного списка, Национального объединения, "Нового Единства", "Латвия на первом месте" и "Прогрессивные", против были депутаты "Суверенная власть-Младолатыши".

Когда парламент соберется на следующее заседание еще пока неизвестно, но на нем планируется утвердить составы комиссий.