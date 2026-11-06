Латвийским чиновникам придётся обосновывать посещение концертов, спортивных соревнований и других мероприятий по бесплатным приглашениям.

Сам факт получения билета больше не должен считаться достаточным основанием для участия в мероприятии по служебным делам. Правительство поддержало предложение Генеральной прокуратуры усилить контроль за такими приглашениями.

Как сообщает агентство LETA, 6 ноября Кабинет министров одобрил проект ответного письма Генеральной прокуратуре, в котором признал необходимость пересмотра внутренних правил получения и использования бесплатных билетов, приглашений и аккредитаций в государственных учреждениях.

Поводом стали выявленные прокуратурой системные недостатки в работе государственных структур.

Бесплатный билет ещё не означает служебную необходимость

По итогам проверки Генеральная прокуратура в письме от 14 сентября обратила внимание правительства на проблемы с учётом и использованием бесплатных приглашений.

Выяснилось, что действующие механизмы внутреннего контроля не всегда позволяют установить, на каком основании чиновник получил билет, почему воспользовался им и было ли посещение мероприятия связано с выполнением служебных обязанностей.

В правительстве согласились с необходимостью устранить эти недостатки.

Теперь министерствам и другим подведомственным Кабинету министров учреждениям предлагается пересмотреть внутренние процедуры, чтобы получение и использование бесплатных билетов было обоснованным и документально подтверждённым.

Особо подчёркивается: само по себе наличие приглашения не доказывает, что посещение мероприятия необходимо чиновнику по работе.

В каждом случае следует оценивать цель визита, его связь с должностными обязанностями, а также возможные коррупционные риски и конфликт интересов.

Если приглашение рассчитано на нескольких человек, отдельно необходимо обосновать участие сопровождающего лица.

KNAB: проблема не в законах, а в контроле

Предложения Генеральной прокуратуры поддержало и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

При этом ведомство считает, что выявленные нарушения не свидетельствуют о необходимости принимать новые законы.

По мнению KNAB, существующего правового регулирования достаточно, однако сами государственные учреждения должны установить понятные процедуры получения, регистрации, оценки и использования бесплатных приглашений.

Такие правила позволят выяснить, кто принял решение воспользоваться билетом, чем оно было мотивировано и не возникло ли при этом конфликта интересов.

Начальник должен знать о приглашении

В качестве примера приводится действующий порядок Министерства образования и науки.

Согласно ему, сотрудник обязан сообщать непосредственному руководителю о каждом полученном приглашении или предложении гостеприимства.

Руководитель должен оценить обстоятельства предложения, в том числе возможную заинтересованность организатора мероприятия в получении благосклонности чиновника.

Министерство также рассматривает возможность усовершенствовать регистрацию таких приглашений, чтобы впоследствии можно было проверить обоснованность принятых решений.

Единые принципы, но разные правила

Правительство считает целесообразным разработать общие методические рекомендации по получению и использованию бесплатных билетов.

Однако вводить абсолютно одинаковые подробные требования для всех государственных учреждений не планируется.

Предполагается, что каждое ведомство сможет установить собственный порядок с учётом своих функций и коррупционных рисков.

Государственная канцелярия по инициативе Министерства финансов также проведёт оценку эффективности действующей системы внутреннего контроля в учреждениях государственного управления.

Эту работу планируется начать в 2026 году и завершить в первой половине 2027 года.

При проверке отдельно рассмотрят вопросы получения чиновниками личных приглашений, а также билетов, которые государственные учреждения сами предоставляют другим лицам.

Чиновникам напомнят об этике

Одновременно разрабатывается кодекс этики Кабинета министров, который установит дополнительные принципы поведения политических должностных лиц.

Предполагается закрепить правило, согласно которому чиновник при исполнении обязанностей должен воздерживаться от принятия подарков, способных повлиять на его объективность или вызвать сомнения в этичности его поведения.

Этот принцип будет распространяться и на предложения гостеприимства, бесплатные билеты и приглашения на мероприятия.

При этом в правительстве напоминают, что общие этические принципы для государственного управления уже существуют.

Таким образом, речь пока не идёт о полном запрете бесплатных билетов для чиновников. Главное требование — чтобы каждый такой визит имел понятное служебное обоснование и при необходимости мог быть проверен.