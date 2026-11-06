После первого раунда переговоров должен был последовать второй — уже официальный, поскольку в эту среду Андрис Кулбергс получил поручение президента сформировать следующее правительство. Однако Кулбергс решил взять очередную паузу и к официальным переговорам на этой неделе не приступил.

По слухам, второй раунд может начаться либо в понедельник, 9 ноября, либо прямо в День Лачплесиса, 11 ноября. Уже очевидно, что до 18 ноября, как первоначально планировали лидеры Объединённого списка и на что надеялся сам Ринкевич, утвердить правительство в парламенте не успеют.

Теперь Кулбергс говорит лишь о том, чтобы до 18 ноября успеть хотя бы определить формат нового правительства.

С другой стороны, нельзя сказать, что одна-две недели что-то кардинально изменят. В конце концов, четыре года назад, после выборов в предыдущий парламент, новое правительство во главе с премьером Кариньшем было утверждено только 14 декабря — почти через два с половиной месяца после выборов!

Найти команду и деньги

Длительная пауза, судя по всему, связана с тем, что Кулбергсу, во-первых, нужно «найти» среди представителей Объединённого списка людей, способных работать в правительстве перемен.

А во-вторых, не ошибиться с партнёрами, а точнее — с моделью правительства.

Уже понятно, что в оппозиции останется «Суверенная власть — Младолатыши», с представителями которой Кулбергс даже не намерен встречаться.

Наверняка не будут приглашены во власть и «Прогрессивные», один из лидеров которых, Андрис Шуваевс, почему-то постоянно критикует потенциального премьера Кулбергса ещё до начала сотрудничества.

«Все возможные варианты сейчас ещё у меня на столе», — так сам старый-новый премьер отвечает на вопрос о том, какую модель правительства он планирует создать.

Пока реальны четыре модели:

Первая — Объединённый список (ОС), Нацобъединение и «Новое Единство».

Вторая — ОС и Нацобъединение.

Третья — ОС и «Латвия на первом месте».

Четвёртая — правительство меньшинства, состоящее только из представителей ОС.

Самым вероятным на данный момент представляется второй вариант, но это всего 51 мандат в парламенте — минимальное большинство, при котором без сотрудничества хотя бы с частью оппозиции не обойтись.

Экономика должна быть экономной

Между тем политики, имеющие доступ к реальным цифрам, уже начинают приоткрывать завесу секретности и снабжать публику информацией о положении дел в стране. Кое-кто уже заговорил о «Титанике», который медленно, но верно идёт ко дну.

А глава парламентской фракции ОС Марис Кучинскис напомнил о необходимости урезать расходы бюджета минимум на 500 миллионов евро. Понятно, что в такой ситуации об увеличении финансирования того же здравоохранения не может быть и речи — как бы ещё, наоборот, не пришлось урезать ассигнования на эту сферу!

Всё плохо и с проектом века Rail Baltica. Кучинскис признал, что, если Евросоюз не выделит необходимое финансирование, Латвия не сможет реализовать проект.

Максимум, что сама Латвия может ежегодно выделять из бюджета на этот проект, — чуть более 150 миллионов евро. Но тогда строительство затянется до 2041 года!

«Если мы не получаем необходимых средств, то тогда уже Сейму придётся решать — прощаемся мы с Rail Baltica или нет», — заявил Марис Кучинскис.

По слухам, Брюссель не намерен покрывать из еврофондов удорожание проекта. В свою очередь, и Латвия не в состоянии самостоятельно потянуть этот проект…

А тут ещё и airBaltic — чтобы сохранить влияние на авиакомпанию, государству придётся снова открывать кошелёк. Выкуп 25% акций может обойтись минимум в 150–200 миллионов евро…

В общем, приятных новостей у нового правительства для латвийцев не будет. К тому же госдолг растёт, а стало быть, растут и суммы, которые нужно ежемесячно выкладывать на выплату процентов по долгам.