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«Это ложь!» Латвийские фермеры требуют остановить транзит российского зерна и угрожают блокировать поезда 15 2268

Политика
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: трактор
ФОТО: LETA

В субботу, 7 ноября, в Екабпилсе пройдет масштабная акция протеста против транзита российского зерна через Латвию. Организаторы ожидают до 3000 участников и планируют проезд сельскохозяйственной техники по 22-километровому маршруту. Если правительство не прекратит транзит в течение двух недель, активисты угрожают перейти к блокированию грузовых поездов.

«Это возможно. Это ложь»

Организатор акции, владелец крестьянского хозяйства «Калве» Гундарс Калве, резко раскритиковал заявление премьер-министра о невозможности остановить транзит зерна российского происхождения.

«Это возможно. Это ложь», — заявил он в эфире TV3.

По мнению Калве, вопрос касается не только экономики и интересов латвийских производителей, но также безопасности и моральной ответственности.

Акцию организует общественное движение «Кровавому зерну — НЕТ!», которое выступает за прекращение перевозок российского зерна через территорию Латвии.

Калве также связал предстоящий протест с поддержкой украинских фермеров.

«Этот вопрос в значительной степени связан с сельским хозяйством и нашим производством. С другой стороны, у нас есть наши друзья украинцы, которые сейчас со своим зерном застряли в портах и не могут двигаться дальше, поскольку Черное море заблокировано. Поэтому это своего рода сотрудничество между латвийскими и украинскими фермерами», — пояснил организатор.

Тракторы могут растянуться на 15 километров

Протест начнется 7 ноября в 11:00 по адресу: Екабпилс, улица Мадонас, 20А. В программе предусмотрены выступления участников и официальная часть, которую будет вести профессор Рижского университета Страдиня Марис Анджанс. В 14:00 запланирован проезд сельскохозяйственной техники по Екабпилсу и окружной дороге в направлении Риги.

Общая протяженность маршрута составит около 22 километров.

По оценке Калве, колонна тракторов и другой техники может растянуться на 15 километров, заняв значительную часть пространства между Крустпилсом и Екабпилсом.

Организаторы призывают фермеров приезжать на собственной сельскохозяйственной технике, чтобы подчеркнуть связь протеста с интересами отрасли.

Правительству дают две недели

На этот раз организаторы не намерены препятствовать железнодорожным перевозкам.

«На этот раз мы пообещали лишь продемонстрировать свое отношение к тому, что происходит на Латвийской железной дороге в связи с кровавыми грузами. На этот раз это будет мирное собрание, на котором мы покажем свою готовность идти дальше», — заявил Калве.

Однако он предупредил, что субботняя акция может стать лишь первым этапом.

По словам организатора, правительству дадут две недели на полное прекращение транзита российского зерна. Если этого не произойдет, уже 22 ноября протестующие намерены перейти к более решительным действиям.

«Если этого не произойдет, то 22 ноября мы перейдем к следующему этапу эскалации», — сказал Калве.

Следующий шаг — блокирование грузовых поездов

Калве не исключает, что следующая акция будет направлена непосредственно против железнодорожных перевозок.

«Это будет полная блокада грузоперевозок, блокирование поездов и недопущение их дальнейшего движения через Крустпилс или, возможно, даже ближе к границе», — заявил он.

Таким образом, организаторы пока ограничиваются мирным собранием и демонстрацией сельскохозяйственной техники, но предупреждают о возможности блокирования железнодорожного движения в дальнейшем.

Речь идет о намерениях протестующих: решение о прекращении транзита российского зерна правительством пока не объявлено.

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#сельское хозяйство #Украина #Латвия #фермеры #акции протеста #правительство
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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