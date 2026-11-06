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«Граница под видеонаблюдением!» - Домбрава вышел с сообщением 1 156

Политика
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: на латвийско-белорусской границе

на латвийско-белорусской границе

Глава МВД обещает снабдить видеокамерами и остальную часть восточной границы.

И.о.министра внутренних дел Янис Домбрава (Нацобъединение) не скрывает своего желания руководить данным ведомством и в новом правительстве. Так или иначе, но он очень активен в социальных сетях и сегодня утром поспешил сообщить нам о результатах работы в области обустройства восточной границы:

"Все установленные на латвийско-белорусской границе камеры видеонаблюдения подключены к Государственной пограничной охране!

Вступая в должность министра внутренних дел, констатировал неприемлемую ситуацию. Камеры на границе были установлены, но пограничникам не был обеспечен доступ к их изображению.

Еще в июне Государственная пограничная охрана имела доступ к полноценному видеонаблюдению всего на несколько километров латвийско-белорусской границы. После более острого разговора в течение двух недель пограничникам был обеспечен доступ к видеонаблюдению уже на протяжении 108 километров. Обещал, что вскоре после выборов камеры могут быть подключены на всем протяжении латвийско-белорусской границы. Теперь это сделано! Спасибо ГАО Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs за отзывчивость и работу!

Сейчас все установленные камеры подключены, и пограничники могут использовать их в охране границы. Это означает лучшее понимание обстановки, более быстрое выявление угроз и более эффективную защиту границы.

Продолжаем работу над оснащением оставшейся границы и дополнительными решениями по безопасности. В безопасности восточной границы Латвии недопустимо затягивание. Если технологии установлены, они должны работать и служить нашим пограничникам!"

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#социальные сети #восточная граница
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Эдуард Эльдаров
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