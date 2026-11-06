на латвийско-белорусской границе
Глава МВД обещает снабдить видеокамерами и остальную часть восточной границы.
И.о.министра внутренних дел Янис Домбрава (Нацобъединение) не скрывает своего желания руководить данным ведомством и в новом правительстве. Так или иначе, но он очень активен в социальных сетях и сегодня утром поспешил сообщить нам о результатах работы в области обустройства восточной границы:
"Все установленные на латвийско-белорусской границе камеры видеонаблюдения подключены к Государственной пограничной охране!
Вступая в должность министра внутренних дел, констатировал неприемлемую ситуацию. Камеры на границе были установлены, но пограничникам не был обеспечен доступ к их изображению.
Еще в июне Государственная пограничная охрана имела доступ к полноценному видеонаблюдению всего на несколько километров латвийско-белорусской границы. После более острого разговора в течение двух недель пограничникам был обеспечен доступ к видеонаблюдению уже на протяжении 108 километров. Обещал, что вскоре после выборов камеры могут быть подключены на всем протяжении латвийско-белорусской границы. Теперь это сделано! Спасибо ГАО Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs за отзывчивость и работу!
Сейчас все установленные камеры подключены, и пограничники могут использовать их в охране границы. Это означает лучшее понимание обстановки, более быстрое выявление угроз и более эффективную защиту границы.
Продолжаем работу над оснащением оставшейся границы и дополнительными решениями по безопасности. В безопасности восточной границы Латвии недопустимо затягивание. Если технологии установлены, они должны работать и служить нашим пограничникам!"
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