Заместитель начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК / KNAB) Янис Розе допущен к заключительному этапу конкурса на должность руководителя ведомства. Его коллега, начальник Управления оперативной деятельности Ренарс Рейникс, отбор не прошел. Всего на должность претендовали девять человек, из которых комиссия выбрала двух финалистов.

В Латвии продолжается конкурс на должность начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК). Одним из двух кандидатов, допущенных к заключительному этапу отбора, стал действующий заместитель начальника ведомства по вопросам оперативной деятельности Янис Розе. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении информацию.

На этой неделе Государственная канцелярия объявила, что из девяти претендентов конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов для участия во втором, заключительном этапе конкурса.

Имя одного из финалистов — Яниса Розе — удалось установить агентству LETA. Личность второго кандидата в сообщении не раскрывается.

При этом известно, что начальник Управления оперативной деятельности БПБК Ренар Рейникс, также участвовавший в конкурсе, в следующий этап не прошел.

Что известно о Янисе Розе?

Янис Розе имеет многолетний опыт работы в правоохранительных органах и антикоррупционном ведомстве. До прихода в БПБК он работал в Полиции безопасности, которая впоследствии была преобразована в Службу государственной безопасности.

В 2014 году Розе возглавил Отдел внутренней безопасности БПБК. Эту должность ему предложил тогдашний руководитель бюро Ярослав Стрельчонок. Летом 2016 года Розе был назначен заместителем Стрельчонка по вопросам борьбы с коррупцией.

В настоящее время он занимает должность заместителя начальника БПБК по вопросам оперативной деятельности.

Почему Рейникс выбыл из конкурса?

Еще одним участником конкурса был Ренар Рейникс, возглавляющий Управление оперативной деятельности БПБК. По информации LETA, он работает в антикоррупционном ведомстве примерно с 2006 года. До этого Рейникс служил в Государственной полиции.

Несмотря на многолетний опыт работы в бюро, конкурсная комиссия не допустила его ко второму этапу.

Причины такого решения не уточняются.

Как будут выбирать нового начальника БПБК?

На первом этапе конкурса комиссия проверяла представленные кандидатами документы и их соответствие обязательным требованиям. В заключительном этапе предусмотрена более подробная оценка профессиональной квалификации, опыта и знаний претендентов.

Кроме того, кандидаты должны будут представить свое видение дальнейшей деятельности и развития БПБК, а также предложения по совершенствованию борьбы с коррупцией в Латвии. По итогам конкурса кандидат, получивший наивысшую оценку, будет представлен на утверждение Кабинету министров.

Однако окончательное решение о назначении принимает Сейм по рекомендации правительства.

Руководитель БПБК назначается на пять лет.

Конкурсную комиссию возглавляет директор Государственной канцелярии. В ее состав также входят генеральный прокурор, директор Бюро по защите Сатверсме и начальник Службы государственной безопасности.

В отборе с правом совещательного голоса могут участвовать до трех представителей Общественного консультативного совета.

Почему БПБК осталось без постоянного руководителя?

Конкурс был объявлен после неожиданного ухода прежнего начальника бюро Екаба Страуме. В начале августа он досрочно вышел на пенсию за выслугу лет, не объяснив публично причины своего решения.

Страуме впервые возглавил БПБК в июне 2017 года, а в 2022 году был назначен на второй пятилетний срок. Таким образом, он покинул должность до окончания срока полномочий.

Сейчас обязанности начальника БПБК временно исполняет заместитель руководителя Инета Цируле.

Она не подавала заявку на участие в конкурсе.