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«Культурно-исторический заповедник»: Ринкевич рассказал, что происходит с Европой и чего ей не хватает 2 159

Политика
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич
ФОТО: LETA

Оптимизм, охвативший Европу после окончания холодной войны, остался в прошлом. Сегодня европейские страны рискуют превратиться в своеобразный «культурно-исторический заповедник», все сильнее отставая от США и Азии в технологиях, экономике и обороне. Об этом президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил в интервью порталу nra.lv, подчеркнув, что одних политических деклараций и «красивых саммитов» для обеспечения безопасности и развития Европы уже недостаточно.

Европа рискует отстать от остального мира

По мнению Ринкевича, после окончания холодной войны в Европе сформировалось ощущение, что прежние угрозы остались позади, а дальнейшее развитие будет относительно стабильным и предсказуемым. Однако исторические события последних десятилетий показали, что эти ожидания не оправдались.

Президент считает, что Европа должна признать не только изменение ситуации с безопасностью, но и собственное отставание в ключевых сферах. По его оценке, «старый мир», особенно европейские страны, стремительно уступает позиции Азии и США в экономическом и технологическом развитии.

В положительном смысле Европа становится своеобразным «культурно-историческим заповедником», сохраняющим богатое наследие. Однако обратная сторона этого процесса — недостаточные темпы развития технологий, оборонных возможностей и экономики.

Ринкевич подчеркнул, что для изменения ситуации необходимы реальные действия, а не только заявления на международных встречах.

Распад СССР не завершил исторические процессы

Президент также обратился к событиям начала 1990-х годов. По его словам, распад Советского Союза фактически означал распад империи, однако этот процесс в определенный момент остановился.

Уже тогда появились признаки того, что последствия распада СССР будут гораздо сложнее, чем представлялось на фоне окончания холодной войны. В качестве примеров Ринкевич упомянул события в Приднестровье и Молдове, а также конфликты в Южной Осетии, Абхазии и Грузии.

При этом президент предостерег от прямого сравнения нынешней международной ситуации с концом 1930-х и 1940-ми годами. По его мнению, история действительно повторяет отдельные элементы прошлого, но одновременно создает новые обстоятельства, которые нельзя объяснить исключительно историческими аналогиями.

Латвия сделала правильный выбор, вступив в ЕС и НАТО

Говоря о положении Латвии после восстановления независимости, Ринкевич отметил, что страна тогда фактически жила «как у Христа за пазухой», сосредоточившись на интеграции в Европейский союз и НАТО. Президент назвал вступление в обе организации абсолютно правильным решением.

Он предложил задуматься о том, в каком положении сегодня оказалась бы Латвия, если бы по каким-либо причинам осталась за пределами ЕС и Североатлантического альянса.

Вместе с тем Ринкевич считает необходимым открыто обсуждать вопросы коллективной безопасности, в том числе практическое применение статьи 5 договора НАТО.

По его словам, важно понимать, при каких обстоятельствах будет задействован механизм коллективной обороны и какой окажется реакция союзников.

Одних деклараций больше недостаточно

Главный вывод президента заключается в том, что Европа больше не может полагаться на представления о безопасности и стабильности, сформировавшиеся после окончания холодной войны.

По мнению Ринкевича, для сохранения своих позиций европейским странам необходимо укреплять оборону, развивать экономику и инвестировать в технологии. Политические декларации и «красивые саммиты», считает президент, уже не могут заменить конкретных решений.

Таким образом, перед Европой, по его оценке, стоит задача не только адаптироваться к изменившейся международной обстановке, но и преодолеть растущее отставание от других мировых центров экономического и технологического развития.

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#НАТО #Европа #ЕС #безопасность #технологии #оборона #экономика #Эдгар Ринкевич
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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