С 2027 года минимальную зарплату в Латвии предлагают повысить с нынешних 780 до 820 евро до уплаты налогов. Министерство благосостояния выбрало вариант, поддерживаемый работодателями, хотя расчеты на основе средней зарплаты указывают на более высокую сумму. Экономисты предупреждают: прибавка в 40 евро не обязательно приведет к ощутимому улучшению уровня жизни.

Минимальная месячная зарплата в Латвии с 2027 года может увеличиться на 40 евро — с 780 до 820 евро брутто. Именно такой вариант предложило Министерство благосостояния, сообщает Diena.

Повышение составит 5,1%, однако оно окажется меньше суммы, которая следует из действующей методики расчета минимальной оплаты труда.

Ранее рассматривались два варианта: 820 и 835 евро. Первый поддерживают работодатели, второй — профсоюзы.

Почему выбрали 820 евро, а не 835?

Разница между предложениями связана с двумя документами, определяющими порядок повышения минимальной зарплаты.

Первый — трехстороннее соглашение правительства, работодателей и профсоюзов, заключенное в 2024 году в рамках пересмотра бюджетных доходов и налоговой политики на 2025–2027 годы.

Согласно этой договоренности, минимальная зарплата должна составлять:

в 2027 году — 820 евро;

в 2028 году — 860 евро.

Второй документ — правила Кабинета министров, согласно которым ориентиром для минимальной зарплаты служат 46% средней начисленной зарплаты за последние доступные 12 месяцев.

И здесь расчеты дают другой результат.

В пояснении к предлагаемым поправкам Министерство благосостояния указывает, что средняя начисленная зарплата за использованный расчетный период составляла 1815 евро. Соответственно, 46% от этой суммы — около 835 евро.

Однако, как отмечает Diena, если учитывать более свежие доступные данные Центрального статистического управления, средняя зарплата достигает уже 1856 евро.

В таком случае 46% составляют примерно 854 евро — почти столько же, сколько предусмотрено соглашением на 2028 год.

Таким образом, предложенные 820 евро соответствуют ранее достигнутой договоренности, но оказываются ниже ориентира, рассчитанного на основании более актуальных данных о зарплатах.

Насколько минимальная зарплата отстает от средней?

Показатель Евро в месяц Действующая минимальная зарплата 780 € Предложение Минблага на 2027 год 820 € Расчет по данным Минблага (46% средней зарплаты) 835 € Расчет по более свежим данным (46% средней зарплаты) 854 € Минимальная зарплата по соглашению на 2028 год 860 € Все суммы указаны до уплаты налогов (брутто). Значения 835 и 854 евро являются расчетными ориентирами, а не утвержденными размерами минимальной зарплаты.

Расчеты 835 и 854 евро — ориентиры по методике 46%, а не утвержденные размеры минимальной зарплаты.

ЕС рекомендует стремиться к 50% средней зарплаты

В Евросоюзе в качестве одного из ориентиров адекватности минимальной оплаты труда используется уровень 50% средней начисленной зарплаты. Однако предложенное в Латвии повышение не приблизит минимальную зарплату к этому показателю.

Экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис отмечает, что увеличение минимальной зарплаты на 5,1% примерно соответствует ожидаемому среднему росту зарплат в стране. Это означает, что соотношение между минимальной и средней оплатой труда существенно не изменится.

По мнению экономиста, для постепенного достижения ориентира в 50% необходима долгосрочная стратегия, согласованная между правительством, работодателями и профсоюзами.

При этом важно учитывать не только зарплату до уплаты налогов, но и размер необлагаемого минимума, который непосредственно влияет на сумму, получаемую работником на руки.

Станут ли жители реально богаче?

По оценке Гашпуйтиса, повышение минимальной зарплаты на 5,1% должно опередить инфляцию, поэтому покупательная способность работников с минимальными доходами может немного улучшиться. Однако экономист предупреждает, что реальный результат зависит от структуры расходов конкретного человека.

Если основные траты приходятся на товары и услуги, которые дорожают быстрее среднего уровня инфляции, прибавка может оказаться практически незаметной. В отдельных случаях покупательная способность даже может снизиться, несмотря на увеличение зарплаты.

Для работодателей повышение означает дополнительные расходы

Гашпуйтис обращает внимание на двойственный эффект повышения минимальной зарплаты. С одной стороны, оно увеличивает доходы наименее оплачиваемых работников и может стимулировать потребление. С другой — повышает расходы предприятий на рабочую силу. Особенно чувствительным такой рост может оказаться для отраслей с низкой добавленной стоимостью и небольшой рентабельностью.

По мнению экономиста, повышение минимальной зарплаты должно быть последовательным и предсказуемым, без резких скачков. Это позволит предприятиям планировать расходы и одновременно будет стимулировать инвестиции в производительность труда.

Оптимальным решением Гашпуйтис считает долгосрочную договоренность о постепенном приближении минимальной зарплаты к уровню 50% средней начисленной зарплаты.

Пока же предложение Министерства благосостояния предусматривает повышение всего на 40 евро в месяц — до 820 евро брутто с 2027 года.