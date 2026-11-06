Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США может сделать трансатлантические отношения более стабильными и укрепить поддержку Украины, считает депутат Европарламента Рихард Колс. Однако, по его словам, внешнюю политику Вашингтона по-прежнему будет во многом определять президент Дональд Трамп, а Европе придется самостоятельно заботиться о собственной обороне.

Новое распределение политических сил в Конгрессе США может оказаться благоприятным для европейской безопасности и отношений Вашингтона с союзниками по НАТО. Такое мнение в беседе с агентством LETA высказал депутат Европейского парламента Рихард Колс (Национальное объединение).

После промежуточных выборов демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса — Палате представителей и Сенате. Таким образом, оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа пройдут в условиях так называемого разделенного правления, когда президент и парламентское большинство представляют разные политические лагеря.

Почему избиратели отвернулись от республиканцев?

По мнению Колса, результаты выборов объясняются не столько изменением активности избирателей, сколько переходом части прежних сторонников Трампа на сторону демократов.

«Исход выборов определила не активность избирателей — решающим стал тот факт, что значительная часть избирателей, голосовавших за Трампа в 2024 году, на этот раз предпочла отдать свои голоса демократам», — считает политик.

Среди причин он называет рост стоимости жизни, последствия тарифной политики администрации Трампа и затянувшуюся войну в Иране, которая, по его оценке, привела к подорожанию топлива и продуктов питания.

Колс также полагает, что сразу после промежуточных выборов фактически началась подготовка к президентской кампании 2028 года. По его наблюдениям, в американской политике уже начались поиски виновных в поражении республиканцев и попытки отдельных политиков дистанцироваться от прежних союзников.

Что изменится для Украины?

Одним из наиболее важных последствий нового состава Конгресса Колс считает возможность более последовательной поддержки Украины. По его мнению, пакеты американской помощи Киеву больше не будут задерживаться в Конгрессе на многие месяцы.

«Нам в Латвии не следует по инерции скорбеть о каждом потерянном республиканцами мандате — некоторые из самых громогласных изоляционистов MAGA в Конгрессе последовательно голосовали против поддержки Украины и европейской безопасности», — заявил евродепутат.

Колс рассчитывает, что новое большинство обеспечит более устойчивую поддержку Украины и усилит парламентский контроль за внешнеполитическими решениями администрации.

В частности, он ожидает более пристального внимания к обходу санкций и сомнительным торговым соглашениям, включая недавнее решение разрешить импорт российского дизельного топлива.

Что это означает для безопасности Латвии?

По оценке Колса, изменения в Конгрессе могут положительно повлиять и на безопасность Балтийского региона. Он рассчитывает на сохранение поддержки Балтийской инициативы безопасности, а также американского военного присутствия в Европе.

При этом евродепутат подчеркивает, что стратегическое партнерство Латвии и США не зависит исключительно от того, какая партия контролирует Конгресс.

«Для Латвии и нашего региона результаты промежуточных выборов в Конгресс США не меняют основополагающих вещей — США были и остаются нашим стратегическим союзником, а представительство наших интересов безопасности в Вашингтоне всегда опиралось на поддержку обеих партий», — отметил политик.

По его словам, Латвии необходимо продолжать доказывать свою значимость как союзника конкретными действиями.

Колс считает, что оборонный бюджет страны, приближающийся к 5% валового внутреннего продукта, и укрепление восточной границы свидетельствуют о серьезном вкладе Латвии в общую безопасность.

Сможет ли Конгресс ограничить Трампа?

Несмотря на изменение политического баланса, Колс предостерегает от завышенных ожиданий.

Он напоминает, что президент США сохраняет широкие исполнительные полномочия и право вето до окончания своего срока в январе 2029 года.

«Не стоит питать иллюзий, что новый Конгресс теперь возьмет внешнюю политику в свои руки и все изменится», — подчеркнул евродепутат.

По его оценке, Белый дом продолжит определять основные направления американской внешней политики.

В то же время новое большинство в Конгрессе может усилить контроль за решениями администрации и обеспечить большую предсказуемость отношений с европейскими союзниками.

Европе все равно придется больше тратить на оборону

Колс допускает, что после выборов тон общения Вашингтона с европейскими партнерами станет более уважительным.

Однако принципиальная позиция США, по его мнению, не изменится: Европа должна взять на себя основную ответственность за обеспечение собственной обороны обычными вооруженными силами.

Это означает необходимость дальнейшего увеличения оборонных расходов и укрепления европейского военного потенциала.