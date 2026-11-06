Пять самоуправлений, непосредственно граничащих с Россией и Беларусью, решили создать собственное объединение для защиты интересов жителей и решения общих проблем. Местные власти разочарованы законом о развитии восточных территорий Латвии: они рассчитывали на особую поддержку приграничья, но принятый подход распространяется на значительно более широкий регион.

Пять самоуправлений восточного приграничья Латвии намерены объединить усилия, чтобы добиться большего внимания государства к проблемам территорий, непосредственно расположенных у границ с Россией и Беларусью.

Как сообщает LSM, речь идет об Алуксненском, Аугшдаугавском, Балвском, Краславском и Лудзенском краях.

Именно вдоль этих пяти самоуправлений проходит восточная граница страны, протяженность которой составляет 284 километра с Россией и 173 километра с Беларусью. Местные власти считают, что их территории сталкиваются с особыми вызовами, связанными не только с экономическим развитием, но и с обеспечением национальной безопасности.

Ожидали особой поддержки, но получили закон для 15 самоуправлений

Одной из главных причин создания объединения стало разочарование законом о развитии восточных территорий Латвии. Приграничные самоуправления рассчитывали, что документ предусмотрит специальные меры поддержки именно для пяти краев, непосредственно прилегающих к государственной границе.

Однако в итоге действие закона было распространено на более широкий регион, включающий 15 самоуправлений. При этом особая роль пяти приграничных краев в укреплении безопасности страны, по мнению их руководителей, не получила достаточного отражения.

«Мы надеялись, что этот закон станет продолжением закона о контрмобильности и будет предусматривать определенные льготы для пяти восточных приграничных самоуправлений. К сожалению, в законе мы этого не увидели», — заявил председатель Аугшдаугавской краевой думы Виталий Айзбалтис.

«Мы хотим, чтобы наши проблемы тоже услышали»

По словам Айзбалтиса, интересы приграничных территорий нередко оказываются в тени проблем столицы и ее окрестностей. В частности, при обсуждении финансового выравнивания самоуправлений основное внимание, по его наблюдениям, уделяется Риге и пригородам.

«В последнее время, когда обсуждается фонд финансового выравнивания самоуправлений, мы чаще слышим о проблемах Риги и пригородов. Мы хотим, чтобы мнение, проблемы и нужды наших пяти самоуправлений тоже услышали и начали решать», — подчеркнул он.

Создание объединения должно помочь пяти краям выступать с согласованной позицией в переговорах с государственными учреждениями.

Дроны, оборонные объекты и экономическое отставание

Председатель Алуксненской краевой думы Дзинтарс Адлерс обращает внимание на то, что приграничным территориям приходится одновременно решать вопросы безопасности и экономического развития. Среди специфических проблем он называет залеты беспилотников и сделки по отчуждению земель в интересах Министерства обороны.

Однако не менее серьезной проблемой остается экономическое неравенство между восточными территориями и столицей.

«Самое главное — сохраняется огромный региональный дисбаланс между крупными городами восточного приграничья и столицей. Показатели оплаты труда и ВВП, который производится на наших территориях, существенно различаются», — заявил Адлерс.

По мнению руководителей приграничных самоуправлений, эти различия необходимо учитывать при разработке государственной политики поддержки регионов.

Как будет работать новое объединение?

В создаваемом объединении все пять самоуправлений получат равные права при принятии решений. Предполагается, что совместная работа позволит согласовывать позиции по вопросам безопасности, финансирования и регионального развития, а также эффективнее представлять интересы жителей восточного приграничья.

Однако объединение пока не приступило к официальной деятельности. Для его создания соответствующее решение должны утвердить думы всех пяти краев — Алуксненского, Аугшдаугавского, Балвского, Краславского и Лудзенского.

Только после этого объединение сможет начать официальную работу.