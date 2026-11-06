Правительство Латвии в пятницу, 6 ноября, отменило собственное решение об отправке гуманитарной помощи Непалу, пострадавшему от разрушительных наводнений в августе. Хотя Латвия подготовила к отправке 6000 одеял и 50 спасательных касок, власти Непала в итоге отказались от предложенной помощи.

Как сообщает агентство LETA, Непал 29 августа 2026 года после разрушительных наводнений и селевых потоков, вызванных обрушением ледника, активировал Механизм гражданской защиты Европейского союза (UCPM), запросив международную гуманитарную помощь.

Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD), выполняющая функции национального контактного пункта этого механизма, получила информацию о запросе Непала через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС (ERCC).

В соответствии с запросом VUGD и Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) оценили имеющиеся государственные материальные резервы и определили, какую помощь Латвия может предоставить пострадавшей стране.

VUGD предложила выделить 3000 одеял и 50 спасательных касок, а NMPD — ещё 3000 одеял.

После принятия политического решения латвийская сторона официально предложила помощь через европейскую систему обмена информацией. Предложение было подтверждено ответственными государственными учреждениями Непала, после чего VUGD подготовила гуманитарный груз из имеющихся государственных резервов.

Правительство Латвии также одобрило отправку помощи.

Однако впоследствии ситуация изменилась. Власти Непала, учитывая развитие событий в пострадавших районах и результаты поисково-спасательных операций, повторно оценили потребности страны и пришли к выводу, что предложенная Латвией помощь больше не требуется.

В середине сентября VUGD получила через европейский механизм гражданской защиты официальное уведомление об отказе Непала от гуманитарного груза. Решение было согласовано с Министерством иностранных дел Непала.

В результате 6 ноября правительство Латвии отменило ранее принятое распоряжение о предоставлении гуманитарной помощи.

Тысячи погибших и пропавшие граждане Латвии

Напомним, что в результате катастрофических наводнений, обрушившихся в конце августа на Непал и Тибет, погибли около 1450 человек, а более 4500 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Среди пропавших в Китае и Непале, согласно ранее опубликованной информации, числятся также 33 гражданина и других государственных подданных Латвии.

Таким образом, решение об отмене отправки помощи связано не с отказом Латвии поддержать пострадавшую страну, а с официальным уведомлением Непала о том, что предложенные гуманитарные грузы больше не нужны.