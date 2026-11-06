Правительство Андриса Кулбергса заявило о выполнении большей части своего плана действий. Из 185 предусмотренных мероприятий 53 остаются незавершёнными. Среди них — поддержка энергоёмких предприятий, финансирование школьных обедов и реализация графика повышения зарплат педагогов.

Как сообщает агентство LETA, соответствующий информационный доклад о выполнении правительственного плана был рассмотрен Кабинетом министров.

Согласно документу, из 185 мероприятий 132 считаются выполненными, 50 продолжают реализовываться, а к трём пока даже не приступили.

План пришлось сократить из-за нехватки денег

Первоначально программа правительства включала 215 мероприятий. Однако в июле их число сократили до 150.

Министр финансов Марис Кучинскис тогда признал, что выполнить все 215 пунктов в рамках существующего бюджета невозможно.

Премьер-министр Андрис Кулбергс объяснил, что в обновлённом плане оставили 61 приоритетное направление, причём 17 из них требуют значительных финансовых вложений.

Ещё 30 мероприятий исключили как малозначительные, а 35 отнесли к дополнительным задачам, выполнение которых зависит от наличия финансирования.

При этом министрам разрешили продолжать работу над этими 35 инициативами, если удастся найти необходимые средства.

Три обещания так и не начали выполнять

К середине октября правительство не приступило к реализации трёх мероприятий.

Первое касается поддержки предприятий с высоким потреблением электроэнергии. Министерство экономики должно было предложить механизм заключения долгосрочных договоров на поставку электричества по тарифу на 30% ниже краткосрочной рыночной цены.

Однако инициатива не получила поддержки, поскольку проведённое исследование не подтвердило её эффективность.

Второе невыполненное мероприятие связано с бесплатным питанием пятиклассников. Правительство намеревалось обеспечить необходимое финансирование уже в текущем учебном году, если будут выделены дополнительные средства.

Третье касается реализации графика оплаты труда педагогов.

Оба вопроса, связанные с образованием, предполагается рассмотреть при подготовке государственного бюджета на 2027 год и бюджетных планов на последующие три года.

Ещё 50 мероприятий находятся в работе

Среди незавершённых задач — внедрение европейского регулирования электронных доказательств, оформление документов о создании Банка обороны, безопасности и устойчивости, а также предоставление государственных гарантий пограничникам для получения банковских кредитов на первоначальный взнос при покупке или строительстве жилья.

Вместе с тем Государственная канцелярия сообщает, что из 61 приоритетного мероприятия к середине октября завершены 52.

Что правительство записало себе в заслуги

В Государственной канцелярии подчёркивают, что особое внимание уделялось обороне, внутренней безопасности и защите критической инфраструктуры.

Продолжалось строительство инфраструктуры на внешней границе Латвии, развивались возможности применения беспилотников и противодействия им.

Укреплялось сотрудничество с союзниками по НАТО и Украиной, в том числе в рамках соглашения Drone Deal.

Также был создан единый механизм компенсации прямого ущерба, причинённого военными инцидентами.

Среди достижений правительство называет подготовку цифровой избирательной платформы к выборам в 15-й Сейм, совершенствование контроля за государственными инвестициями и сокращение административной нагрузки.

В строительной отрасли были приняты поправки, позволяющие реализовывать проекты поэтапно, начиная с так называемого нулевого цикла.

В здравоохранении приняты решения о реорганизации больничной сети и повышении доступности медицинской помощи в регионах.

В социальной сфере расширена поддержка получателей жилищных пособий в отопительный сезон, а в образовании внедрена новая модель финансирования зарплат педагогов «Программа в школе».

Кулбергс: люди ждут не обещаний, а результатов

Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что результаты работы правительства следует оценивать по конкретным решениям.

По его словам, за статистикой стоят меры по укреплению государственной безопасности, сокращению бюрократии, улучшению предпринимательской среды и повышению благосостояния населения.

В то же время премьер признаёт, что некоторые реформы требуют больше времени, политических решений и дополнительных денег.

Он подчёркивает, что смена правительства не должна означать прекращение уже начатой работы.

«Жители ждут от правительства не новых обещаний, а реальных дел и изменений, которые можно почувствовать в повседневной жизни», — заявил Кулбергс.

Напомним, Андрис Кулбергс возглавил правительство после отставки Эвики Силини. Сейм утвердил его в должности премьер-министра 28 мая 2026 года.

В правящую коалицию вошли «Объединённый список», «Новое Единство», Национальное объединение и Союз зелёных и крестьян.