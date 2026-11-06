Правительство Андриса Кулбергса заявило о выполнении большей части своего плана действий. Из 185 предусмотренных мероприятий 53 остаются незавершёнными. Среди них — поддержка энергоёмких предприятий, финансирование школьных обедов и реализация графика повышения зарплат педагогов.
Как сообщает агентство LETA, соответствующий информационный доклад о выполнении правительственного плана был рассмотрен Кабинетом министров.
Согласно документу, из 185 мероприятий 132 считаются выполненными, 50 продолжают реализовываться, а к трём пока даже не приступили.
План пришлось сократить из-за нехватки денег
Первоначально программа правительства включала 215 мероприятий. Однако в июле их число сократили до 150.
Министр финансов Марис Кучинскис тогда признал, что выполнить все 215 пунктов в рамках существующего бюджета невозможно.
Премьер-министр Андрис Кулбергс объяснил, что в обновлённом плане оставили 61 приоритетное направление, причём 17 из них требуют значительных финансовых вложений.
Ещё 30 мероприятий исключили как малозначительные, а 35 отнесли к дополнительным задачам, выполнение которых зависит от наличия финансирования.
При этом министрам разрешили продолжать работу над этими 35 инициативами, если удастся найти необходимые средства.
Три обещания так и не начали выполнять
К середине октября правительство не приступило к реализации трёх мероприятий.
Первое касается поддержки предприятий с высоким потреблением электроэнергии. Министерство экономики должно было предложить механизм заключения долгосрочных договоров на поставку электричества по тарифу на 30% ниже краткосрочной рыночной цены.
Однако инициатива не получила поддержки, поскольку проведённое исследование не подтвердило её эффективность.
Второе невыполненное мероприятие связано с бесплатным питанием пятиклассников. Правительство намеревалось обеспечить необходимое финансирование уже в текущем учебном году, если будут выделены дополнительные средства.
Третье касается реализации графика оплаты труда педагогов.
Оба вопроса, связанные с образованием, предполагается рассмотреть при подготовке государственного бюджета на 2027 год и бюджетных планов на последующие три года.
Ещё 50 мероприятий находятся в работе
Среди незавершённых задач — внедрение европейского регулирования электронных доказательств, оформление документов о создании Банка обороны, безопасности и устойчивости, а также предоставление государственных гарантий пограничникам для получения банковских кредитов на первоначальный взнос при покупке или строительстве жилья.
Вместе с тем Государственная канцелярия сообщает, что из 61 приоритетного мероприятия к середине октября завершены 52.
Что правительство записало себе в заслуги
В Государственной канцелярии подчёркивают, что особое внимание уделялось обороне, внутренней безопасности и защите критической инфраструктуры.
Продолжалось строительство инфраструктуры на внешней границе Латвии, развивались возможности применения беспилотников и противодействия им.
Укреплялось сотрудничество с союзниками по НАТО и Украиной, в том числе в рамках соглашения Drone Deal.
Также был создан единый механизм компенсации прямого ущерба, причинённого военными инцидентами.
Среди достижений правительство называет подготовку цифровой избирательной платформы к выборам в 15-й Сейм, совершенствование контроля за государственными инвестициями и сокращение административной нагрузки.
В строительной отрасли были приняты поправки, позволяющие реализовывать проекты поэтапно, начиная с так называемого нулевого цикла.
В здравоохранении приняты решения о реорганизации больничной сети и повышении доступности медицинской помощи в регионах.
В социальной сфере расширена поддержка получателей жилищных пособий в отопительный сезон, а в образовании внедрена новая модель финансирования зарплат педагогов «Программа в школе».
Кулбергс: люди ждут не обещаний, а результатов
Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что результаты работы правительства следует оценивать по конкретным решениям.
По его словам, за статистикой стоят меры по укреплению государственной безопасности, сокращению бюрократии, улучшению предпринимательской среды и повышению благосостояния населения.
В то же время премьер признаёт, что некоторые реформы требуют больше времени, политических решений и дополнительных денег.
Он подчёркивает, что смена правительства не должна означать прекращение уже начатой работы.
«Жители ждут от правительства не новых обещаний, а реальных дел и изменений, которые можно почувствовать в повседневной жизни», — заявил Кулбергс.
Напомним, Андрис Кулбергс возглавил правительство после отставки Эвики Силини. Сейм утвердил его в должности премьер-министра 28 мая 2026 года.
В правящую коалицию вошли «Объединённый список», «Новое Единство», Национальное объединение и Союз зелёных и крестьян.
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