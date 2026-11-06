Министерство сообщения Латвии предлагает найти дополнительные 15 млн евро в год, чтобы сохранить действующие льготы на проезд и не сокращать автобусные и железнодорожные маршруты. Однако даже при таком сценарии билеты планируется подорожать в среднем на 10%. Если денег не найдется, государство может ограничить размер льгот до 70% стоимости поездки. Окончательное решение пока не принято.

В Латвии рассматривают несколько вариантов финансирования общественного транспорта на 2027–2030 годы, о чем уже писал BB.lv. Наиболее предпочтительным Министерство сообщения считает выделение дополнительных 15 млн евро ежегодно из государственного бюджета. Это позволило бы сохранить действующую систему льгот и существующую сеть перевозок.

Однако даже при таком решении стоимость билетов на общественный транспорт предлагается повысить в среднем на 10%, сообщает агентство LETA.

В министерстве подчеркивают, что в 2027 году отменять льготы на проезд не планируется. Вместе с тем в условиях нехватки финансирования рассматривается возможность изменения их размера.

Три варианта: от сокращения рейсов до дополнительного финансирования

Министерство сообщения подготовило информационный доклад о финансировании общественного транспорта на 2027–2030 годы. Документ пока согласовывается с другими учреждениями, после чего его рассмотрит правительство.

Предлагаются три сценария.

Вариант Что изменится 1. Без дополнительных денег Существенное сокращение региональных автобусных и железнодорожных перевозок, значительное повышение тарифов и изменение льгот 2. Пересмотр льгот Сохранение сети маршрутов, повышение билетов в среднем на 10%, ограничение государственной компенсации до 70% стоимости проезда 3. Дополнительные 15 млн евро Сохранение маршрутов и действующих льгот, повышение стоимости билетов в среднем на 10%

Именно третий вариант министерство считает наиболее предпочтительным, поскольку он в наименьшей степени затронет пассажиров.

Однако его реализация зависит от того, удастся ли найти дополнительные средства в государственном бюджете.

Что произойдет с льготами, если 15 млн евро не найдут?

В таком случае Министерство сообщения считает практически осуществимым второй сценарий: сохранить маршруты, повысить стоимость билетов в среднем на 10% и пересмотреть систему льгот.

Предлагается установить максимальный размер государственной компенсации на уровне 70% стоимости поездки. Это означает, что пассажир, которому будет предоставлена 70-процентная льгота, самостоятельно оплатит оставшиеся 30%.

Заместитель государственного секретаря Министерства сообщения Каспарс Берзиньш подчеркивает, что речь не идет об автоматическом сокращении льгот.

Возможные изменения будут обсуждаться совместно с Министерством благосостояния, Министерством образования и науки и Министерством умного управления и регионального развития.

Особое внимание планируется уделить социально уязвимым группам населения, чтобы минимизировать последствия возможных изменений.

Сколько придется платить за проезд при 70-процентной льготе?

Министерство привело примеры стоимости поездок, если государство будет компенсировать 70% цены билета.

Маршрут или вид транспорта Полная стоимость С 70% льготой Общественный транспорт городов государственного значения 0,70–1,80 € 0,21–0,54 € Автобусы Рижского региона 1,50–2,80 € 0,45–0,84 € Автобус Рига — Резекне 11,90 € 3,57 € Поезд, зоны A–D 3,30 € 0,99 € Поезд Рига — Даугавпилс 8,90 € 2,67 € Поезд Рига — Лиепая 9,10 € 2,73 €

Расчеты Министерства сообщения для сценария с 70-процентной компенсацией. Это не утвержденные новые тарифы и не обязательно цены после предлагаемого повышения билетов на 10%.

Таким образом, даже при пересмотре льгот государство продолжит оплачивать большую часть стоимости поездок для пассажиров, имеющих право на такую поддержку.

Без дополнительного финансирования могут отменить почти 800 автобусных рейсов

Министерство предупреждает, что наиболее жесткий сценарий — сохранение финансирования в существующих пределах — приведет к существенному сокращению транспортных услуг.

По расчетам ведомства, при нехватке средств может возникнуть необходимость отменить около 794 автобусных рейсов. В результате пассажиропоток может сократиться более чем на три миллиона поездок в год.

Особенно сильно такие изменения затронут жителей регионов, пожилых людей, школьников и тех, у кого нет собственного автомобиля.

Министр сообщения Рихард Козловскис считает изменение льгот для отдельных групп населения крайней мерой. По его мнению, необходимо найти решение, которое позволит сохранить доступность общественного транспорта и не допустить значительного сокращения рейсов.

Почему общественному транспорту не хватает денег?

Главная проблема — растущие расходы на перевозки при практически неизменном базовом финансировании. По данным Министерства сообщения, с 2024 года базовое финансирование общественного транспорта из государственного бюджета остается на уровне 93,8 млн евро.

Между тем в 2026 году расходы на обеспечение перевозок прогнозируются в размере около 109,9 млн евро. Базовое финансирование покрывает около 85% прогнозируемых расходов.

Расходы растут из-за повышения заработной платы, подорожания топлива, энергоресурсов и других затрат. При этом в последние годы государству приходилось дополнительно финансировать отрасль из средств на непредвиденные случаи.

Козловскис считает, что продолжать такую практику недопустимо.

Почти каждый третий евро государственных субсидий уходит на льготы

В 2025 году государство направило на компенсацию льготного проезда 26,2 млн евро. Это составило почти 28% общего финансирования общественного транспорта.

Иными словами, почти каждый третий евро государственной поддержки перевозок использовался для компенсации льгот отдельным категориям пассажиров.

Министерство сообщения подчеркивает, что цель возможных изменений заключается не в отказе от помощи социально менее защищенным жителям, а в поиске устойчивой модели финансирования всей системы перевозок.

Что еще планируют изменить?

Параллельно министерство намерено повысить эффективность общественного транспорта. Среди запланированных мер — цифровизация перевозок, развитие безналичных расчетов, внедрение единой билетной системы и более точный учет пассажиропотока.

Предусматривается также более тесная интеграция автобусного и железнодорожного сообщения, согласование перевозок школьников и пересмотр работы автовокзалов.

В ведомстве рассчитывают, что эти меры позволят увеличить доходы, улучшить качество услуг и эффективнее расходовать государственные средства.

Окончательное решение о финансировании общественного транспорта и возможном пересмотре льгот должно будет принять следующее правительство с учетом возможностей государственного бюджета.