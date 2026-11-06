В отличие от многочасовых бдений в Сейме Латвии, первое заседание с новыми участниками Рижской думы было кратким, как тост на охоте. Мэр Виестурс Клейнбергс объявил единственный вопрос повестки дня — избрание депутатов в комитеты. Оное и прошло единогласно, без дебатов и деклараций.

Минус тринадцать

В силу того, что избранная в 2025 году Рижская дума сделалась, по сути, предвыборным митингом нон-стоп, в Сейм оказалось избрано рекордное число думцев — 13. То есть каждый пятый слуга города в одночасье сделался слугой народа.

Практически полностью (7 из 8) обновился состав фракции «Суверенная власть/Младолатыши». Думу пополнят весьма знаковые фигуры: многолетний думец и экс-вице-мэр Вадим Баранник; Эйжения Алдермане, получившая известность ещё в бытность руководительницей Управления натурализации; наша коллега, журналистка Наталья Лебедева. Во фракции также будут Янис Лаува, Нормундс Гростиньш, Анна Бондаре, Денис Горба.

Во фракции «Латвия на первом месте» (ЛПМ) среди вновь пришедших — известный врач-общественник и депутат нескольких созывов Сейма Виталий Орлов; экс-руководитель Рижского свободного порта Леонид Логинов; публицист и автор разоблачительных книг Марис Рукс. Ряды думцев пополнят также Карина Плауде и Марис Межалс. «Прогрессивные» делегировали в Сейм только одного депутата, и потому в думу пришёл Игорс Клявиньш.

Куратор столичных депутатов

Вполне вероятно, что работа городской власти подвергнется определённому внешнему воздействию — здесь большую роль будет играть фигура будущего министра умного управления и регионального развития. Именно это должностное лицо обладает полномочиями инициировать роспуск самоуправлений. Разумеется, в настоящее время формальных оснований для роспуска Рижской думы нет, но не факт, что таковые не появятся буквально завтра.

Главной претензией к столичной власти является то, что она представляет собой срез политических предпочтений публики по состоянию на лето 2025 года, а сейчас они разительно изменились.

Так, в нынешнем составе РД всего четыре депутата от «Объединённого списка». В этой связи крайне маловероятно, что вице-мэр Марис Спринджукс и его партайгеноссе удовлетворятся ролью держателей подсвечников.

Нервная работа

Входящие в правящую коалицию Риги «Прогрессивные», к которым принадлежит и мэр, а также «Новое Единство» в руководстве свежеизбранного Сейма не получили ничего, от слова совсем. Заявление В. Клейнбергса о том, что, дескать, ныне в столице иная коалиция невозможна, свидетельствует о том, что нервы уже начинают пошаливать. «Объединённый список» (4 депутата) может пригласить к сотрудничеству Национальное объединение (10), а также «Латвию на первом месте» (14). Имеется также внефракционный депутат Валерий Петров — в общей сложности получается 29 из 60.

Вроде бы неубедительно, но… точно так же, как и в Сейме, где становящееся на крыло правительство опирается на официально «нерукопожатную» фракцию ЛПМ, в думе вероятна несимметричная коалиция с ситуативной поддержкой тех сил, которые громогласно именуются pretvalstiski.

В любом случае моментом истины при определении того, кто и что теперь представляет собой в Рижской думе, станет утверждение бюджета столицы. Ждать осталось пару месяцев…