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Чем займется в Сейме новая комиссия по демографии 2 287

Политика
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Депутаты Нацобъединения
ФОТО: Valsts kanceleja

Вместо комиссии по устойчивому развитию в Сейме будет создана комиссия по вопросам устойчивого развития и демографии, призванная уделять больше внимания демографическим вопросам, сообщил агентству ЛЕТА председатель комиссии 14-го Сейма по устойчивому развитию Угис Митревиц (Нацобъединение).

Изменение названия и расширение полномочий комиссии предложила председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК). Поправки к регламенту Сейма уже поддержаны и вступили в силу.

Митревиц поддерживает изменения, отмечая необходимость уделять больше внимания демографии на фоне снижения рождаемости. По его словам, эта сфера включает не только рождаемость, но и возрастную структуру населения, численность трудоспособных жителей, миграцию и смертность.

Прежняя комиссия также занималась демографическими вопросами, взаимодействовала с Министерством благосостояния и рассматривала бюджетные предложения. В связи с расширением полномочий Митревиц не считает необходимым сохранять отдельную подкомиссию по демографии.

Политик также считает, что исполнительная власть должна активнее заниматься решением демографических проблем, поскольку до сих пор они часто оставались среди второстепенных приоритетов.

Комментируя возможную реформу парламентских комиссий, Митревиц отметил, что комиссия по устойчивому развитию и демографии могла бы перенять часть вопросов комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, которая, по мнению ряда политиков, перегружена. Он также предложил более четко распределить сферы ответственности между комиссиями в зависимости от того, какие министерства готовят соответствующие вопросы. Конкретное распределение еще предстоит обсудить.

Национальное объединение готово взять на себя руководство новой комиссией, поскольку демография и поддержка семей входят в число приоритетов партии. Митревиц не исключает возможности продолжить работу на посту председателя, однако решение будет зависеть от фракции.

Ранее председатель Сейма Эдвардс Смилтенс заявил о необходимости пересмотреть работу комиссии по устойчивому развитию и парламентских подкомиссий. Он также предложил рассмотреть возможность разделения перегруженной комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике на две.

По мнению Смилтенса, подкомиссии должны создаваться для решения конкретных задач с установленными целями и сроками работы, а не действовать на протяжении всего парламентского срока.

Смилтенс сообщил, что 10 ноября предложит президиуму Сейма и совету фракций согласовать принципы формирования комиссий и сроки выдвижения кандидатов, чтобы они могли приступить к работе уже 18 ноября.

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#Сейм #демография #парламент #дайга миериня
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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