Итак, в понедельник, 9-го ноября, Андрис Кулбергс и другие лидеры Объединенного списка проведут уже официальные переговоры с тремя политическими силами - с "Новым Единством" (с 13.00 до 14.00), затем с "Прогрессивными" (с 14.30 до 15.30) и потом с Нацобъединением (с 16.00 до 17.00). Как ожидается, позднее на новой неделе Кулбергс и Ко встретятся и с коллегами из "Латвия на первом месте".

Перед началом официального раунда переговоров премьер высказался в том духе, что теперь хотел бы выслушать пожелания и предложения возможных партнеров по дележу пирога власти.

С какими же пожеланиями и требованиями могут в понедельник прийти к Кулбергсу политики из этих трех партий?

Нацобъединение хочет получить от премьера гарантию того, что партнеры по власти не будут пытаться менять Конституцию, Закон о гражданстве и Закон о госязыке.

Также в Нацобъединении уверены, что Янис Домбрава должен продолжать руководить МВД.

Нацобъединение настаивает и на прекращении транзита российского зерна через Латвию. В этом, как ни странно, позиция Нацобъединения совпадает с позицией "Прогрессивных". Кроме того, "Прогрессивные" выступают категорически против выдачи ВНЖ взамен на инвестиции.

Представители этой партии будут настаивать на запрете пересмотра принятых в прошлом Сейме законов, касающихся партнерских отношений. "Прогрессивные", как и "Новое Единство", выступают категорически против попыток выйти из Стамбульской конвенции.

"Новое Единство" на переговорах с Кулбергсом может вновь высказать пожелание, чтобы Байба Браже осталась в кресле главы МИДа.

"Латвия на первом месте" пока никаких идеологических требований не выдвигала.

Кулбергс еще надеется успеть сформировать правительство до 18-го ноября.