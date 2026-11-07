Латвия может завершить 2026 год с рекордным с 2021 года числом попыток незаконного пересечения границы с Беларусью. По словам президента Эдгара Ринкевича, количество таких случаев уже достигло 13 тысяч. Глава государства подчеркнул, что охрана восточной границы — это не просто борьба с нарушителями, а защита независимости и безопасности страны.

Об этом президент заявил в пятницу, 6 ноября, на торжественном мероприятии в Елгаве, посвящённом 107-й годовщине Государственной пограничной охраны Латвии, сообщает bb.lv.

«Это первая линия обороны нашего государства»

Ринкевич отметил, что Латвии необходимо продолжать искать способы повышения эффективности охраны государственной границы.

По его мнению, этим вопросом предстоит активно заниматься и новому составу Сейма, и Кабинету министров, поскольку внутренняя и внешняя безопасность остаются главными приоритетами страны.

Особое внимание президент уделил ситуации на границе с Беларусью.

«Статистика, которой я располагаю, — это 13 тысяч, а год ещё не закончился. Думаю, мы все прекрасно понимаем, что речь идёт не только об охране границы. По сути, это первая линия обороны нашего государства», — заявил Ринкевич.

Президент допустил, что по итогам нынешнего года количество нарушений на латвийско-белорусской границе может оказаться самым высоким с 2021 года.

«Латвию постоянно проверяют на прочность»

Глава государства подчеркнул, что Латвия непрерывно сталкивается с попытками проверить устойчивость её системы безопасности.

По словам Ринкевича, происходящее на границе нельзя рассматривать исключительно как нарушение пограничного режима.

Президент считает, что подобные действия необходимо воспринимать как прямую угрозу независимости и безопасности государства.

Именно с таким пониманием, по его мнению, должна осуществляться охрана границы.

Пограничникам обещают дополнительную защиту

Выступая перед сотрудниками Государственной пограничной охраны, президент высоко оценил их профессионализм, патриотизм и готовность выполнять возложенные на них обязанности.

Ринкевич признал, что служба пограничников далеко не проста.

«Охрана и укрепление восточной границы — лишь видимая часть вашей работы. Но есть и другие обязанности, которые вы выполняете ежедневно и о которых, возможно, говорят не так много», — отметил он.

Президент также сообщил, что подписал принятый Сеймом закон, поддержанный министром внутренних дел и правительством, который усиливает правовую защиту пограничников.

Кроме того, уже приняты решения об улучшении материально-технического обеспечения Государственной пограничной охраны.

По словам Ринкевича, работа по укреплению государственной границы должна продолжаться, поскольку от её эффективности напрямую зависит безопасность всей Латвии.