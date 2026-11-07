Россия переходит к режиму долгосрочной войны и расширяет применение нетрадиционных методов противостояния, направленных на подрыв единства европейских государств, ослабление их устойчивости и сокращение поддержки Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже на встрече глав МИД стран Балтийского моря и Украины в Варшаве.

Как сообщает Министерство иностранных дел Латвии, встреча состоялась в пятницу, 6 ноября. Её участники обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, угрозы гибридной войны со стороны России и миграционное давление со стороны Беларуси.

Особое внимание было уделено дальнейшей поддержке Украины, в том числе подготовке страны к предстоящей зиме.

«Провокации и диверсии могут затронуть любого союзника»

По словам Браже, действия России представляют угрозу не только отдельным государствам, но и всей европейской системе безопасности.

Министр подчеркнула, что российские провокации и диверсии могут затронуть любого из союзников.

Поэтому, считает она, европейским странам необходимо не только укреплять собственную устойчивость, но и сохранять экономическое давление на Москву, продолжать её международную изоляцию и ужесточать санкции.

Браже также призвала не допускать российских спортсменов и деятелей искусства к участию в международных мероприятиях.

Кроме того, глава латвийского МИД выступила за запрет на въезд в Европейский союз бывшим российским военнослужащим и ограничение возможностей граждан России пользоваться преимуществами туристических поездок в ЕС.

Почти 13 тысяч попыток незаконного пересечения границы

Отдельной темой переговоров стало усиление миграционного давления на восточную границу Евросоюза и НАТО.

Браже сообщила, что в течение 2026 года Латвия предотвратила уже почти 13 тысяч случаев незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

По оценке министра, организуемое белорусскими властями миграционное давление является частью более широкой кампании против европейской безопасности.

«Осуществляемое Беларусью давление посредством нелегальной миграции на восточную границу ЕС и НАТО — часть более масштабного нападения России на безопасность Европы», — заявила Браже.

Украине обещают помощь перед зимой

Участники встречи подтвердили готовность продолжать всестороннюю военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины.

Особое внимание было уделено укреплению устойчивости украинской энергетической инфраструктуры и усилению противовоздушной обороны.

Эти вопросы приобретают особое значение на фоне участившихся российских атак на население, критическую и гражданскую инфраструктуру Украины.

Министры также обсудили финансовое положение Украины и необходимость обеспечить средства для её государственного бюджета и оборонных потребностей в 2027 году.

Участники встречи согласились, что для этого необходимо найти соответствующее финансовое решение.

Европа намерена участвовать в мирных переговорах

На встрече обсуждалась и роль европейских государств в переговорах о достижении мира в Украине.

По итогам переговоров была подписана совместная декларация, предусматривающая дальнейшую поддержку Украины, содействие установлению справедливого и прочного мира, усиление санкций против России и укрепление европейской безопасности.

Байба Браже подчеркнула, что продолжение помощи Украине в сочетании с усилением давления на Россию остаётся, по её мнению, наиболее эффективным способом достижения мира.

Кто участвовал во встрече

В переговорах в Варшаве приняли участие министры иностранных дел Польши, Эстонии, Норвегии, Финляндии, Германии и Украины, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Исландию, Данию, Швецию и Литву представляли уполномоченные должностные лица.