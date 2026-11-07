В центре польского Кракова мужчина открыл стрельбу по прохожим на Главной рыночной площади. В результате нападения погибли шесть человек, еще 15 получили ранения.

«Ужасные новости о стрельбе в Кракове сегодня днем. Выражаю глубокие и искренние соболезнования семьям и друзьям погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Латвия выражает солидарность с нашими польскими друзьями и союзниками в этот трагический час», — написал в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Вот заявление премьер-министра Андриса Кулбергса:

«Трагическая стрельба в Кракове, в результате которой погибли люди и несколько человек получили ранения, глубоко опечаливает. От всей души выражаю соболезнования семьям и близким погибших и желаю всем раненым скорейшего выздоровления. Латвия выражает солидарность с Польшей и ее народом. Мы осуждаем такие акты насилия и готовы сотрудничать и оказывать любую необходимую поддержку нашим польским партнерам».

Тем временем стало известно, кто совершил нападение

Открывший стрельбу в центре Кракова, скорее всего, является бывшим военнослужащим, сообщили источники Onet в Министерстве национальной обороны.

По данным издания, стрелявший — Михал О. из Островца-Свентокшиского. У него было разрешение на владение двумя видами огнестрельного оружия.

Он управлял автомобилем, зарегистрированным на его 52-летнего отца — жителя Свентокшиского воеводства. Отец имеет разрешение на владение огнестрельным оружием и в общей сложности владеет 11 единицами оружия. Ни отец, ни сын ранее не имели судимостей.