Президент Латвийской академии наук (ЛАН) Иварс Калвиньш официально обратился в Сенат академии с просьбой освободить его от занимаемой должности. Такое решение он принял на фоне скандала с предоставлением латвийского гражданства гражданке Индии Дивье Вишванат.

Как сообщает, заявление Калвиньша может быть рассмотрено на общем собрании Латвийской академии наук 26 ноября. В этот день также запланированы выборы новых членов академии. Однако сначала Сенат должен решить, включать ли вопрос об освобождении президента от должности в повестку заседания.

В конце октября Калвиньш опубликовал открытое письмо общественности и СМИ, в котором сообщил, что рассматривает возможность ухода с поста из-за ситуации вокруг его рекомендации предоставить гражданство Латвии индийской исследовательнице Дивье Вишванат.

Напомним, 15 октября Сейм принял закон о предоставлении Вишванат латвийского гражданства за особые заслуги. Однако уже 22 октября парламент отменил собственное решение после появления публичных сомнений в достоверности сведений о её образовании, научных публикациях и основаниях для предоставления гражданства.

Ранее президиум Латвийской академии наук выступил в защиту Калвиньша, заявив, что при подготовке рекомендательного письма он действовал в пределах своих полномочий и добросовестно, опираясь на предоставленную ему информацию.

Тем временем Генеральная прокуратура начала проверку обстоятельств предоставления гражданства Дивье Вишванат. Прокуроры также намерены оценить фактическую роль Академии наук и её систематическое участие в процедурах предоставления латвийского гражданства.

Проверка затронет и обстоятельства, повлиявшие на предоставление латвийского гражданства супругу исследовательницы — Каннану Вишванату.

Таким образом, скандал, начавшийся с сомнений в научных заслугах претендентки на латвийское гражданство, теперь может привести к смене руководства одного из главных научных учреждений страны.

При этом Калвиньш пока остаётся президентом Академии наук — решение о его освобождении от должности ещё не принято.