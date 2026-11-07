История с предоставлением гражданства индийской предпринимательнице Вишванате получила продолжение - как только что сообщило издание Latvijas avīze, академик Иварс Калвиньш все-таки решил "отозвать себя" с поста президента Академии наук Латвии.

Таким образом, победила та группа ученых Академии наук, которая требовала отставки Калвиньша, чтобы спасти репутацию Академии.

Между тем, как известно, прокуратура проводит проверку всех обстоятельств, связанных с подготовкой документов для предоставления Вишванате гражданства за особые заслуги. Наверняка и академику Калвиньшу придется давать пояснения правоохранительным органам.