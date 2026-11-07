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Скандал сгубил академика 0 519

Политика
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иварс Калвиньш

Иварс Калвиньш

Академии наук Латвии придется искать нового руководителя.

История с предоставлением гражданства индийской предпринимательнице Вишванате получила продолжение - как только что сообщило издание Latvijas avīze, академик Иварс Калвиньш все-таки решил "отозвать себя" с поста президента Академии наук Латвии.

Таким образом, победила та группа ученых Академии наук, которая требовала отставки Калвиньша, чтобы спасти репутацию Академии.

Между тем, как известно, прокуратура проводит проверку всех обстоятельств, связанных с подготовкой документов для предоставления Вишванате гражданства за особые заслуги. Наверняка и академику Калвиньшу придется давать пояснения правоохранительным органам.

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#гражданство #прокуратура #ученые #отставка
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Эдуард Эльдаров
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