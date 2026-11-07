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«Сократить придется полмиллиарда евро!» - эксперт предупреждает латвийцев 0 449

Политика
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Херманис

Янис Херманис

Янис Херманис о том, что ждет новое правительства.

Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис в интервью ТВ-24 подтвердил трагичность финансовой ситуации в стране.

"Мало того, что большой дефицит бюджета, так еще и отрицательное "фискальное пространство". Это означает, что нужно сократить полмиллиарда или заработать эти полмиллиарда. И то, и другое сделать будет очень сложно", - отметил эксперт и напомнил, что на бюджет, безусловно, влияют и два проекта: airBaltic и, особенно, Rail Baltica, а также "зеленый курс" (требования ЕС в области климатической политики).

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#бюджет #дефицит #зеленый курс #правительство #airbaltic #экономика #Rail Baltica
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Эдуард Эльдаров
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