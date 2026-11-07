Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис в интервью ТВ-24 подтвердил трагичность финансовой ситуации в стране.

"Мало того, что большой дефицит бюджета, так еще и отрицательное "фискальное пространство". Это означает, что нужно сократить полмиллиарда или заработать эти полмиллиарда. И то, и другое сделать будет очень сложно", - отметил эксперт и напомнил, что на бюджет, безусловно, влияют и два проекта: airBaltic и, особенно, Rail Baltica, а также "зеленый курс" (требования ЕС в области климатической политики).