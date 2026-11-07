Премьер Андрис Кулбергс сегодня утром прибыл в Екабпилс, чтобы обратиться к участникам акции протеста против транзита российского зерна через Латвию. Среди тех, кто активно поддерживают акцию протеста, и политики Национального объединения.

Обращаясь к присутствующим, Кулбергс еще раз пояснил, что зерно везут не российские компании, а компании стран-союзников - США, Японии, Швейцарии... Транзит осуществляется на основании ранее заключенных договоров и в соответствии с евросоюзовским законодательством, регулирующим транзит.

Премьер предупредил: если сейчас перекрыть транзит, то Латвии грозят многомиллионные убытки - мы просто проиграем судебные тяжбы с транзитерами.

"От кого мы в таком случае отнимем деньги? От учителей? От медиков? От полицейских? От вас?" - спросил Кулбергс у протестующих.

Намекая на ответные действия России, премьер предупредил, что в следующем году крестьяне могут остаться без минеральных удобрений из Казахстана. "Как вы будете сеять?!" - риторически спросил премьер под гул собравшихся.

При этом Кулбергс пообещал в будущем "закрыть" транзит российского зерна - он уже издал распоряжение о том, чтобы впредь не заключали новые договора на транзит зерна через Латвию.