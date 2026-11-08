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Национальное объединение поставило условие Кулбергсу: Домбраву лучше не трогать 0 238

Политика
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава и Андрис Кулбергс

Национальное объединение (NA) выступает за сохранение Яниса Домбравы на посту министра внутренних дел Латвии. В партии считают, что его замена в новом правительстве была бы нелогичным решением. При этом националисты обозначили свои условия участия в будущей коалиции и назвали политические силы, с которыми не намерены сотрудничать.

Об этом заявил руководитель парламентской фракции Национального объединения Артур Бутанс.

По его словам, партия ожидает большей определённости от переговоров с кандидатом на пост премьер-министра Андрисом Кулбергсом («Объединённый список»), которые назначены на понедельник, 9 ноября.

«Был бы очень удивлён, если бы Домбраву заменили»

Бутанс отметил, что первая встреча представителей Национального объединения и «Объединённого списка» носила преимущественно концептуальный характер.

Теперь партия рассчитывает обсудить конкретные вопросы: готовность будущего правительства к изменениям и распределение министерских портфелей.

Особое значение для NA имеет продолжение работы, начатой в Министерстве внутренних дел.

По словам Бутанса, партия не видит более подходящего кандидата на пост главы МВД, чем действующий министр Янис Домбрава.

Он также напомнил, что кандидат в премьер-министры ранее положительно оценивал работу Домбравы и сотрудничал с ним и министром обороны.

«Было бы неосмотрительно разрушать этот тандем и проводить изменения. Я был бы очень удивлён, если бы это произошло», — заявил руководитель фракции NA.

Экономия бюджета — но не за счёт семей и безопасности

Национальное объединение намерено отстаивать и другие ранее обозначенные приоритеты.

В частности, партия считает, что сокращение государственных расходов не должно происходить за счёт семей с детьми.

Кроме того, NA выступает категорически против уменьшения финансирования сферы безопасности.

Эти вопросы станут частью переговоров о формировании нового кабинета министров.

С кем националисты готовы работать, а с кем — нет

Бутанс подчеркнул, что позиция Национального объединения относительно возможных партнёров по коалиции остаётся неизменной.

Партия допускает сотрудничество с «Новым Единством» (JV), если такое решение примет будущий премьер-министр Андрис Кулбергс.

В этом случае NA готово довериться его выбору.

Однако возможность совместной работы с «Прогрессивными» и партией «Латвия на первом месте» (LPV) Национальное объединение исключает.

Причиной Бутанс назвал слишком серьёзные идеологические разногласия.

Таким образом, формирование коалиции может оказаться непростой задачей, поскольку потенциальные партнёры придерживаются разных взглядов на состав будущего правительства.

Новое правительство хотят сформировать до 18 ноября

В понедельник, 9 ноября, Андрис Кулбергс планирует провести переговоры с представителями «Прогрессивных», «Нового Единства» и Национального объединения.

На вопрос, почему на встречу не приглашена партия «Латвия на первом месте», Кулбергс ответил, что переговоры с ней уже состоялись.

Кандидат в премьер-министры по-прежнему надеется сформировать правительство до государственных праздников 18 ноября.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич после начала работы Сейма 15-го созыва поручил Кулбергсу сформировать новый кабинет министров.

Какие варианты коалиции рассматриваются

По итогам парламентских выборов «Объединённый список» получил 41 депутатский мандат, став крупнейшей фракцией Сейма.

Партия «Латвия на первом месте» располагает 17 местами, объединение «Суверенная власть / Объединение младолатышей» — 15, Национальное объединение и «Прогрессивные» получили по десять мандатов, а «Новое Единство» — семь.

Сейчас обсуждаются несколько возможных вариантов формирования правительства.

Один из них предусматривает сотрудничество «Объединённого списка», Национального объединения и «Нового Единства». Вместе эти партии располагают 58 депутатскими мандатами.

Другой вариант — правительство «Объединённого списка» и Национального объединения, у которых в общей сложности 51 место в парламенте.

Также рассматривается возможность формирования правительства меньшинства во главе с «Объединённым списком», которое в основном опиралось бы на поддержку партии «Латвия на первом месте».

Окончательный состав будущего кабинета министров пока не определён. Предстоящие переговоры должны показать, удастся ли Кулбергсу согласовать распределение министерских портфелей и сформировать устойчивую коалицию до 18 ноября.

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#Латвия #безопасность #бюджет #коалиция #политические партии
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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