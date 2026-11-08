Только что писали, что премьер-министр Андрис Кулбергс положил начало новой традиции в Латвии — политикам открыто хвалить своих жён, и теперь другие старательно следуют его примеру. В субботу на прошедшем в Екабпилсе протесте «Кровавому зерну — НЕТ!» в центре внимания вновь оказалась семья Кулбергса.

На этот раз сын, с которым на руках премьер обратился к протестующим: одни увидели в этом ужас, другие — нормальную реакцию отца и удивлялись именно ненормальной ненависти, захлестнувшей интернет.

«Сегодня суббота. Куда ему нужно было деть этого ребёнка? Оставить одного дома?» — спросила одна комментаторша. По её мнению, человек на посту премьера не перестаёт быть отцом, и само по себе нахождение ребёнка рядом с родителем не является чем-то из ряда вон выходящим. Другой комментатор иронизировал ещё короче: «А куда его деть? На полку?»

Несколько человек вспомнили своё детство, когда родители брали детей с собой на работу, общественные мероприятия и даже демонстрации. Одна женщина написала, что сама в детстве в конце восьмидесятых участвовала в митингах вместе с родителями и до сих пор помнит мероприятия времён Атмоды. «Ребёнок чувствует себя хорошо там, где находятся его родители», — заключила она. Ещё одна комментаторша отметила: «Премьером он будет только несколько лет, отцом он является и будет всю жизнь». Другие подчёркивали, что дети — часть общества, и нет оснований считать, что их место только дома, в детском саду или на специально предназначенных для детей мероприятиях. «Ребёнок наверняка чувствует себя гораздо лучше в объятиях своего родителя в любой ситуации», — написала одна участница дискуссии.

Другие спрашивают: был ли протест подходящим местом для ребёнка?

Противоположное мнение было столь же категоричным. Одна комментаторша назвала поступок Кулбергса «максимально глупым», указав, что брать ребёнка с собой на работу — это не плохо, однако следует оценивать характер конкретного мероприятия и самочувствие ребёнка.

Другие указывали, что протест по своей сути может быть эмоциональной средой — люди могут кричать, освистывать политиков, выражать гнев и недовольство. Поэтому задавался вопрос, должен ли маленький ребёнок находиться именно на сцене в тот момент, когда толпа резко реагирует на его отца.

«Здесь ребёнок скорее выглядит как PR-инструмент», — высказался один комментатор.

Ещё другие допускали, что появление ребёнка перед обществом могло быть сознательной «гуманизацией» образа политика — попыткой показать должностное лицо не только как главу правительства, но и как семейного человека. Доказательств того, что присутствие ребёнка было заранее спланированным приёмом по связям с общественностью, публично нет. Также по одной фотографии невозможно сделать выводы о самочувствии ребёнка, его желании находиться на мероприятии или об обстоятельствах, по которым он в тот момент находился рядом с отцом.

Иева Бранте: у политика есть право быть и отцом

В дискуссию включилась и Иева Бранте. Она допускает, что произошедшее может восприниматься как гуманизация образа политика, однако само присутствие ребёнка ей не кажется чем-то предосудительным.

«Возможно, это коммуникационный приём, который можно охарактеризовать как гуманизацию, т. е. придание образу политика большей человечности и близости к избирателю. Само по себе в этом нет ничего плохого. У политика тоже есть право быть отцом, мужем и просто человеком», — пишет Бранте.

В то же время она отделяет семейную жизнь политика от политической ответственности. По её мнению, политику не следует использовать свою семью или личные жертвы как аргумент в тот момент, когда общество требует ответственности за принятые решения. «Не общество отняло у него время для семьи, и не общество должно чувствовать себя в этом виноватым», — пишет Бранте. Её оценка самой политической ситуации резка: «В оппозиции ты можешь требовать. Во власти — ты обязан действовать».

«Разве отец больше не может взять ребёнка на руки?»

Именно этот вопрос проходит через значительную часть дискуссии в социальных сетях. Многие комментаторы не понимают, почему совершенно обычная ситуация родителя и ребёнка превратилась в политический скандал.

«Мне показалось это милым», — пишет одна женщина. «Он поехал в Латгалию на выходные с семьёй, а не только, возможно, на протест? Он отец, может быть, ребёнок в тот момент хотел к папе». Кто-то другой подчеркнул, что независимо от должности «отец остаётся отцом». Были и люди, которые политически не поддерживают Кулбергса, но не считают проблемой то, что ребёнок находился рядом с ним.

«Мне не нравится Кулбергс, и я не голосую за него. Но быть отцом и в субботу быть на мероприятии с ребёнком на руках мне кажется самой естественной вещью в мире», — написал один из комментаторов. Это также показывает, что дискуссия не проходит точно по границам политических симпатий. В то же время подборка комментариев, видимая в социальных сетях, конечно, не является опросом общественного мнения и не позволяет сделать вывод, какая точка зрения доминирует в латвийском обществе.