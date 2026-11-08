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В Латвии найдены новые «предатели» и «соучастники убийств». Вы удивитесь! 5 2465

Политика
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Плакат участников акции протеста

Плакат участников акции протеста

Акция в Екабпилсе - это не про "кровавое зерно", а про дележ власти.

Выборы закончились, но... "предвыборная кампания" продолжается. Именно в таком ключе и следует рассматривать субботнюю акцию протеста в Екабпилсе, за которой стояли и которую активно поддерживали политики Национального объединения.

Чтобы поддержать участников акции против транзита российского зерна через Латвию в Екабпилс примчался даже... вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) - видимо, в столице уже все проблемы решены и вице-мэр может заняться вопросами транзита или точнее - акцией по окончательной ликвидации транзитной отрасли.

Главным "обвиняемым" в этой войне с "кровавым зерном" стал прежде вполне преданный соратник Нацобъединения, премьер Андрис Кулбергс, выступление которого участники акции протеста сопровождали воплями и визгами.

Если прочитать комментарии сторонников кампании против "кровавого зерна", то теперь уже Кулбергс и Ко попали в разряд предателей и чуть ли не косвенных соучастников убийств мирных жителей на Украине.

Организаторы акции, среди которых есть и активисты Нацобъединения, прекрасно знают и понимают, что зерно уже принадлежит американским и другим западным компаниям, и Латвия, при всем желании, транзит запретить не может - свои гнев и недовольство борцы с "кровавым зерном" должны адресовать в Брюссель и в Вашингтон, но уж точно не к Кулбергсу.

**Возникает вопрос: так зачем нужен весь этот театр, особенно после выборов? **

Ответ очевиден: Нацобъединение хочет ослабить позиции Кулбергса и Ко, заставить его принять правила игры и условия Нацобъединения. А условия следующие: Янис Домбрава сохраняет пост главы МВД, а в коалицию, наряду с Нацобъединением, входит "Новое Единство".

Иными словами, создаются предпосылки для того, чтобы после выборов де-факто и де-юре ничего бы не изменилось - была бы та же коалиция и те же правила игры.

Удастся ли Нацобъединению с помощью этой "зерновой операции" ослабить Объединенный список и заставить действовать так, как выгодно Нацобъединению, узнаем уже в ближайшие дни.

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#выборы #транзит #Латвия #коалиция #Екабпилс #политика
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Эдуард Эльдаров
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