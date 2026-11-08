"Объединенный список" хотел бы возглавить пять комиссий в Сейме 15-го созыва, заявил агентству ЛЕТА министр финансов Марис Кучинскис ("Объединенный список"), который в новом парламенте будет руководить фракцией объединения.

Среди приоритетных он назвал бюджетно-финансовую (налоговую) комиссию, комиссию по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, комиссию по государственному управлению и делам самоуправлений, а также комиссию по иностранным делам.

При этом Кучинскис не исключил, что руководство отдельными комиссиями можно доверить партнерам по сотрудничеству или оппозиции, если есть подходящие кандидаты. В частности, он заявил, что вновь доверил бы комиссию по делам самоуправлений Олегу Бурову, с которым ранее работал.

Бюджетно-финансовую комиссию и комиссию по народному хозяйству, по словам Кучинскиса, определенно должен возглавить "Объединенный список". В то же время он предложил обсудить возможность разделения комиссии по народному хозяйству на две из-за ее большой загруженности.

Кучинскис также подчеркнул стратегическую важность комиссий по обороне и внутренним делам, иностранным делам и самоуправлениям.

Говоря о распределении ответственности между парламентом и правительством, министр отметил, что премьер-министр не должен быть отделен от финансовой политики, а также несет ответственность за внешнюю политику. По мнению Кучинскиса, главе правительства необходим сильный помощник в лице министра иностранных дел, поскольку премьер-министр отвечает за работу всех министров.

Сам Кучинскис, по его словам, не планирует возглавлять парламентскую комиссию, поскольку у него не будет на это времени. Однако он намерен участвовать в работе одной из них и делиться накопленным опытом.

Как сообщалось, президент Эдгар Ринкевич после созыва 15-го Сейма поручил политику "Объединенного списка" Кулбергсу сформировать новое правительство. Кулбергс ранее выразил надежду до середины ноября предложить модель нового Кабинета министров.