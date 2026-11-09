Эксперты склоняются к тому, что правительство будут формировать только две политические силы.

Политологи Юрис Розенвалдс и Лелде Метла-Розентале сегодня вечером в интервью Латвийскому ТВ констатировали, что пауза в переговорах по формированию правительства была слишком долгой. Но и сегодня, когда переговоры возобновились, ясности больше не стало. Нынешний и будущий премьер так и не озвучил свой план перемен.

"Возможно, просто Кулбергсу пока нечего сказать..." - предположил профессор Розенвалдс, намекая на отсутствие пока четкого плана и команды, которая этот план может осуществить.

Отвечая на вопрос о том, какой же все-таки может модель правительства, Лелде Метла-Розентале предположила, что, скорее всего, правительство будут формировать только две политические силы - Объединенный список и Национальное объединение, что дает в Сейме всего 51 голос. А значит без сотрудничества с оппозицией Кулбергсу не обойтись.

"Чтобы маневрировать между правящими и оппозицией, - нужно обладать навыками шахматной игры. Это уже политическое искусство", - заметила госпожа Метла-Розентале.